СМПУ призвал все предприятия молочной отрасли объединить усилия по снятию запрета на экспорт в страны ЕС

Союз молочных предприятий Украины обратился с призывом к производителям и переработчикам молока с призывом объединить усилия по урегулированию вопроса возобновления поставок украинской молочной продукции в Польшу, запрещенных 15 апреля. Обращение опубликовано на Facebook-странице СМПУ, пишет "Телеграф".

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"Оперативное решение этого вопроса важно не только для отечественных экспортеров, но и для производителей молока, для всей молочной отрасли. Последние заявления, которые делают чиновники ЕС, свидетельствуют, что, вероятно, запрет импорта именно молочной продукции в Польшу и еще несколько стран ЕС ближайшим порой будет снят и Еврокомиссия продолжит рассмотрение доказательств целесообразности такого шага со стороны стран ЕС, которые заявляют, что украинская молочная продукция оказывает значительное влияние на их рынки", — говорится в обращении.

СМПУ считает, что из-за такой неопределенности угроза украинскому внутреннему рынку остается.

"В случае затягивания практической отмены запрета, украинские переработчики будут сокращать объемы закупки молока, потому что без перспективы экспортного сбыта переработка потеряет смысл, ведь перерабатывающие предприятия сейчас не готовы работать для заполнения складов. Производители молока при этом будут вынуждены сначала опускать цену сырья, а когда производство молока станет убыточным, начнут избавляться от поголовья. Это значит, что мы можем потерять отрасль", — отмечается в заявлении СМПУ.

Союз молочных предприятий Украины сообщил, что ведет переговоры с Европейской молочной ассоциацией, польскими молочными объединениями, Европейской ассоциацией торговли молочными продуктами Eucolait.

"Мы все едины в том, что запрет импорта украинских молочных продуктов в Польшу и ряд других европейских стран необходимо отменить. Кроме того, мы считаем, что уже сейчас правительство должно предусмотреть механизм зеркальных мер для противодействия таким шагам наших зарубежных партнеров в будущем", — отмечается в заявлении.

СМПУ призвал все отраслевые ассоциации, производителей молока, перерабатывающие предприятия, аграрные медиа поддержать СМПУ, использовать все свои возможности для защиты отечественного молочного рынка, постоянно информировать правительство о последствиях для подобных решений.

"Перерабатывающие предприятия, не имея государственной поддержки, при сохранении цены на сырье на текущем уровне без возможности увеличения и так высоких для нашего потребителя цен на свою продукцию, будут вынуждены резко сократить закупку сырья. Проиграют не только производители сырья, проигрывает вся отрасль", — говорится в заявлении СМПУ.