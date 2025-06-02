Сорвал джекпот, но может его потерять: в Украине разыскивают победителя лотереи

В Черновцам разыскивают счастливого обладателя билета № 0020445, который выиграл 95 тыс. грн в государственной лотерее "Лото-Забава". Если победитель не обратится к организаторам, он может упустить свой выигрыш.

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Об этом сообщает оператор государственных лотерей "М.С.Л.". Отмечается, что речь идет о тираже 1334, разыгранном 1 июня 2025 года.

"Главный приз "Большой игры" в размере 190 тыс. грн был выигран двумя участниками. Согласно правилам лотереи, каждый из победителей получит по 95 тыс. грн", – говорится в сообщении.

Один из победных билетов № 0028354 был приобретен в Кривом Роге за 45 грн. Этот участник уже обратился к организатору лотереи.

В то же время владелец билета № 0020445, купленного в Черновцах за 25 грн так и не связался с оператором. "Участников из Черновцов призываем проверить свои билеты, возможно, выигрышный принадлежит именно вам! Если это так, звоните на горячую линию "М.С.Л.", – отметили в операторе.

Напомним, выигрыши в лотерею в сумме начиная с 55 тыс. грн можно оформить только в региональных представительствах М.С.Л. Меньшие суммы автоматически перечисляются на субсчет "Выигранные средства" личного кабинета игрока в течение 4 суток после розыгрыша тиража.

Как указано в правилах проведения лотереи, в случае крупного выигрыша участник должен предъявить ряд документов. В частности, это:

выигрышный билет лотереи;

паспорт;

справка о присвоении РНОКПП (идентификационного кода).

"Потеря билета лотереи, повреждение уникального индивидуального номера билета лотереи, штрих-кода и другие повреждения билета лотереи, не позволяющие однозначно установить числовую и другую информацию..., равно как и отсутствие уникального индивидуального номера билета лотереи... в Официальной таблице выигрышей розыгрыша тиража государственной денежной лотереи "Лото-Забава", лишают участника права на получение выигрыша", – также говорится в правилах.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее пенсионер из Одессы сорвал джекпот на полмиллиона гривен и раскрыл свой секрет. Оказалось, что мужчина становится победителем далеко не впервые.

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