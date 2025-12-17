Сотни тысяч игроков потеряли доступ к ставкам: жесткое ограничение в Бразилии может привести к плачевным последствиям

В Бразилии десятки тысяч людей потеряли доступ к легальным ставкам из-за нового запрета для получателей социальной помощи. Только за первые дни действия новых правил это число составило около 900 тыс. человек. Операторы обеспокоены, т.к. теперь часть пользователей может перейти к "черным" платформам, минуя законные ограничения.

Как пишет iGT, В Бразилии вступили в силу новые правила, по которым получатели государственной социальной помощи (Bolsa Família и Continuous Benefit Payment) не могут участвовать в лицензированных ставках в букмекерских компаниях.

Букмекеров обязали проверять всех пользователей перед регистрацией и при входе на платформу. Если человек значится в государственной базе данных как получатель помощи, операторы должны отказать в регистрации, закрыть аккаунт и вернуть уже внесенные средства.

Правила ввели в соответствии с постановлением Верховного федерального суда Бразилии (STF), который еще в 2024 году принял решение о необходимости защиты социальных выплат от расходования на азартные игры. Сначала суд запретил только использование средств помощи для ставок, но новые нормативы пошли дальше и фактически не допускают участия в ставках самих получателей.

Рынок опасается, что букмекеры потеряют значительный процент активной клиентской базы. Сами операторы выражают беспокойство, что эти пользователи "утекут" на нелегальный рынок, который вообще никак не контролируется и не защищает игроков. В то же время сторонники ограничений утверждают, что это "необходимый шаг" для защиты социально уязвимых групп от финансовых рисков, связанных с азартными играми.

Как работает запрет

Операторы обязаны при регистрации и первом ежедневном входе проверять CPF (бразильский налоговый идентификационный номер) через систему SIGAP, которая содержит список получателей социальных пособий. Если CPF находится в списке, доступ автоматически блокируется.

