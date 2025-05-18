США планируют изменить правила налогообложения азартных выигрышей: что ожидать игрокам

США планируют законодательно закрепить ограничения на налоговые отчисления убытков от азартных игр - будет разрешено списывать только суммы, не превышающие выигрыш. Также может вернуться старый лимит отчетности - $20 000 и 200 транзакций в год, что облегчит налоговое давление для случайных игроков.

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Об этом пишет NEXT.io. Новый законопроект, предложенный администрацией Дональда Трампа и уже одобренный Комитетом Палаты представителей по вопросам налогообложения и бюджета (Ways and Means Committee), сейчас находится на рассмотрении в Сенате.

Что именно изменится

Самое главное изменение касается ограничения возможности вычитать игровые убытки из общего налогооблагаемого дохода. По новым правилам:

игрок сможет вычесть расходы, связанные с азартной деятельностью, только в пределах фактического выигрыша;

если убытки превышают выигрыш, излишек не будет учитываться, что приведет к более высокой базе налогообложения.

Это особенно больно ударит по профессиональным игрокам, для которых участие в азартных играх - источник дохода. Для них важной была возможность учета расходов на поездки, участие в турнирах, аренду оборудования и комиссии. Теперь эти расходы будут ограничены только суммой выигрыша.

Вторым ключевым пунктом законопроекта является отмена положения, введенного законом ARPA в 2021 году, согласно которому отчитываться в Налоговую службу США (IRS) нужно было с любого поступления от третьих сторон (PayPal, Venmo, Zelle) от $600 в год.

Новый закон возвращает предыдущий порог в $20 000 и не менее 200 транзакций, после чего платформа обязана подать форму 1099-K в налоговую. Это решение призвано снизить административную нагрузку как на игроков, так и на платформы, обслуживающие переводы средств - особенно актуально для случайных или мелких выигрышей.

В чем риски для игроков

В целом изменения носят фискальный характер - правительство США стремится уменьшить дефицит бюджета за счет роста налоговых поступлений. По подсчетам аналитиков, нововведения могут дополнительно принести до $4-6 миллиардов в течение следующих пяти лет. Но в краткосрочной перспективе:

профессиональные игроки потеряют финансовую гибкость ;

; платформы азартных игр будут вынуждены модернизировать отчетность ;

; игрокам придется более тщательно документировать свои доходы и расходы, чтобы избежать проблем с налоговыми органами.

Несмотря на одобрение в Комитете Палаты представителей, в Сенате законопроект пока не имеет широкой поддержки. Часть законодателей считает, что изменения могут усложнить жизнь среднему классу и не дадут ожидаемого эффекта без комплексной налоговой реформы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Болгарии борьба с серой экономикой и нелицензированными азартными играми стала драйвером для вступления в еврозону. В правительстве стране уверены, что присоединение к еврозоне позволит эффективнее бороться с большими объемами "серых" средств, в частности с несанкционированной игорной деятельностью.

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