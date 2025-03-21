Ставки на Polymarket сбываются почти в 100% случаев: результаты исследования

Криптовалютную платформу ставок Polymarket признали достаточно точной в вопросе предсказаний событий, которые должны произойти. За четыре часа до закрытия рынка сбываются в среднем 94,1% предсказаний.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенные специалистом по обработке данных Алексом Маккалоу, которые он опубликовал на Dune. При этом эксперт отметил, что на рынках Polymarket "явно прослеживается предвзятость", к основным причинами которой он отнес:

склонность к согласию;

стадный инстинкт;

низкую ликвидность.

По его данным, за месяц до разрешения события показатель находится на достаточно высоких уровнях в районе 90%. При этому Маккалоу считает, что инвесторы, как правило, переоценивают вероятность события всего на 1-2 пункта.

Вместе с тем, долгосрочные прогнозы – более точные, потому, что в них, как правило, присутствуют маловероятные элементы. Например, на выборы президента США на платформе были заявлены 17 кандидатов, но очевидными победителями были лишь кандидаты от основных партий – Дональд Трамп и Камала Харрис.

Именно по этой причине рынки спортивных событий типа "один на один" демонстрируют меньшую безошибочность — в районе 80%. При этом их точность стабильно растет по мере приближения.

Автор исследование признал, что анализ затруднялся отсутствием значительного массива исторических данных. В некоторых сегментах, которые он хотел бы проанализировать, их количество "выглядело просто смешным".

Согласно Polymarket Analytics, объем ставок на президентские выборы США стал рекордным на платформе, приблизившись к $3,7 млрд. Спорт является быстро растущим сектором, а в топе по показателю оказались финал чемпионатов:

НБА – $1,6 млрд;

НФЛ – $1,2 млрд;

Лиги чемпионов УЕФА – $1 млрд;

Английской премьер-лиги – $0,8 млрд.

Как уже сообщал OBOZ.UA, криптобетинговую платформу Polymarket раскритиковали за насмешливое отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. После его ссоры с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 28 февраля на площадке начали регулярно появляться прогнозы по поводу будущего Украины.

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