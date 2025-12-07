Страна Европы решила снизить налог на азартные игры: что известно

Эстония поэтапно снижает налог на онлайн-азартные игры с 6% до 4% в течение двух лет для модернизации рынка и привлечения международных операторов. Минфин страны прогнозирует потери бюджета до 13 млн евро до 2029 года, но депутаты уверяют, что культура и спорт не пострадают.

Об этом сообщает ERR. Парламент Эстонии утвердил поэтапное снижение налога на онлайн-азартные игры с 6% до 4% в течение следующих двух лет.

Законопроект поддержал 51 депутат, 31 проголосовал против, а один воздержался. Инициативу предложил депутат и член финансового комитета Танел Тейн из партии Eesti 200. Он отметил, что цель реформы – модернизировать регулирование онлайн-гемблинга, сделать рынок более прозрачным и привлечь международных операторов, что, по его мнению, повысит налоговые поступления.

По словам Тейна, обновленное законодательство также создает модель финансирования для строительства новой большой арены и предусматривает два новых фонда Эстонского культурного капитала, один для привлечения частных инвестиций, другой для спортивной инфраструктуры. Депутат подчеркнул, что изменения позволят сосредоточить внимание на международных налоговых поступлениях от онлайн-операторов, ведь физические казино на территории страны не будут размещаться.

Однако Минфин Эстонии и часть депутатов критиковали инициативу. Министерство финансов предупредило, что снижение налога может сократить поступления в бюджет, ожидаемые потери составляют 6 млн евро в 2026 году и возрастают до 13 млн евро к 2029 году. Заместитель генерального секретаря министерства Эвелин Лийвамяги добавила, что надзор за дистанционными операторами сложный, поскольку большинство компаний имеют руководителей и серверы за рубежом.

Отдельно депутат Лийна Керсна воздержалась при голосовании, заявив, что поддерживает цель реформы, но опасается сокращения финансирования культуры. В то же время Тейн заверил, что культура и спорт не потеряют средств в следующем году и что оценки Минфина о потерях бюджета являются преувеличенными.

