Суд не поверил в случайность: куда зашла скандальная история с лотереей Илона Маска на $1 млн

Федеральный суд США разрешил продолжить рассмотрение иска против Илона Маска и его политического комитета America PAC из-за акции с розыгрышем по $1 млн среди избирателей накануне президентских выборов 2024 года. Судья Роберт Питман отклонил требование Маска закрыть дело о возможном мошенничестве. Он отметил, что присяжные могут прийти к выводу, что победителей выбирали далеко не случайно.

Решение было принято 18 августа 2026 года в федеральном суде Западного округа Техаса, пишет Casino.org. Суд отклонил ходатайство Маска и America PAC о вынесении решения в их пользу в части иска о мошенничестве. В то же время требование истца о нарушении контракта суд окончательно отклонил.

Иск подала жительница Аризоны Жаклин Макеферти. Она утверждает, что Маск и America PAC ввели избирателей в заблуждение, пообещав случайный розыгрыш $1 млн, хотя фактический механизм выбора получателей денег был иным.

Как работала "лотерея" Маска

В октябре 2024 года America PAC запустил петицию в поддержку первой и второй поправок к Конституции США – о свободе слова и праве на владение оружием. В акции могли участвовать зарегистрированные избиратели в семи ключевых штатах: Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине.

19 октября Маск объявил, что каждый день до дня выборов один из подписантов петиции якобы случайно будет получать $1 млн. Всего America PAC выплатил такие суммы 18 людям.

Однако почти сразу возник вопрос, насколько случайным был этот выбор. Во время отдельного судебного процесса в Пенсильвании представитель America PAC Крис Янг заявил, что получателей денег на самом деле отбирали по их пригодности быть представителями политического комитета.

По его словам, организация оценивала кандидатов, в частности, по их личным историям, политическим взглядам и активности в соцсетях. То есть речь шла о выборе людей, которые могли эффективно представлять America PAC, а не о случайной жеребьевке. Именно эти обстоятельства стали одной из центральных частей иска Макеферти.

Суд увидел основания для рассмотрения дела

Маск настаивал, что выплаты вообще не были призами в лотерее. Его сторона утверждала, что получатели фактически становились оплачиваемыми представителями America PAC, а потому нельзя говорить об обещанном случайном вознаграждении.

Но судья Роберт Питман пришел к выводу, что на этом этапе закрывать дело нельзя. По его оценке, в материалах достаточно доказательств, чтобы присяжные могли решить, что утверждение о случайном выборе было ложным.

В частности, суд обратил внимание на показания Янга о процедуре отбора. По данным суда, America PAC использовал специальный документ для оценки кандидатов, в котором учитывались такие характеристики, как возраст, семейное положение, наличие детей, криминальная история и активность в соцсетях. Судья отметил, что присяжные вполне могут признать такой процесс "далеким от случайного".

Кроме того, суд считает, что есть основания проверить, знал ли Маск о реальном механизме отбора. В материалах дела указано, что он участвовал в обсуждении программы вознаграждения и проектов America PAC. Поэтому, по мнению суда, присяжные могут прийти к выводу, что Маск знал о неслучайном отборе или как минимум неосторожно заявил о "случайной" выплате $1 млн.

Чего требует истица

Макеферти утверждает, что из-за обещания случайного розыгрыша она предоставила America PAC свои персональные данные, в частности контактную информацию. По ее версии, если бы она знала, что победителей на самом деле будут выбирать по другим критериям, то не подписывала бы петицию.

Суд также не согласился с аргументом защиты о том, что истица не понесла материального ущерба. В решении указано, что персональные контактные данные избирателей могут иметь рыночную ценность. В материалах дела есть свидетельства того, что America PAC покупал данные избирателей, а информация о телефонных номерах и электронных адресах могла иметь дополнительную ценность, поскольку ее нет в открытых списках зарегистрированных избирателей некоторых штатов.

Отдельно суд оставил в деле вопрос о возможном контроле Маска над America PAC. По выводу судьи, совокупность его публичных заявлений, участия в работе комитета и публикаций самого America PAC может позволить присяжным прийти к выводу, что Маск имел достаточные полномочия выступать от имени организации в рамках этой программы.

Маску придется дать показания

Решение от 18 августа стало очередным этапом этого дела. В июне 2026 года федеральная судья Сьюзен Гайтауэр уже постановила, что Маск должен дать показания под присягой по делам, связанным с миллионными выплатами. Суд также разрешил потребовать от него и America PAC соответствующие внутренние документы.

В результате иск Макеферти продолжит двигаться к рассмотрению по существу. Суд окончательно закрыл только требование о нарушении контракта, тогда как основная претензия о возможном мошенничестве осталась.

Следующим этапом должно стать дальнейшее раскрытие доказательств и решение вопроса о сертификации коллективного иска. Суд установил новый срок для подачи соответствующего ходатайства – через 60 дней после решения от 18 августа.

Таким образом, суд пока не установил, что Маск действительно обманывал избирателей. Однако он решил, что доказательств достаточно для продолжения процесса и возможного рассмотрения вопроса присяжными. Ключевым станет вопрос о том, можно ли было называть выбор получателей $1 млн случайным, если America PAC фактически оценивал кандидатов и искал людей, способных представлять организацию.

Как сообщал OBOZ.UA, Маск отказал Украине в использовании Starlink для ударов по баллистическим установкам в России. С этим вопросом бывший министр обороны Михаил Федоров пытался обратиться к Маску, однако пока безуспешно.

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