Свитолина, Костюк и Ястремская вышли во второй тур на турнире в Дубае: какие шансы у украинок

Украинские теннисистки Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская успешно прошли первый круг турнира WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships, который проходит в Дубае. 18 февраля спортсменки снова выйдут на корты, и каждой из них букмекеры дают высокие шансы пройти в 1/8 турнира.

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21-я ракетка мира, украинка Марта Костюк, вторично успешно стартовала в основной сетке турнира в Дубае, победив чешку Катержину Синякову. В 2023 году Костюк также вышла ко второму кругу. 18 февраля она сойдется с 56-й ракеткой Софией Кенин из США. В прошлом они еще не играли вместе, но букмекеры считают украинскую фавориткой матча и ставят на ее победу с коэффициентом 1.53 (шансы ее соперницы на победу – 2.64). Игра начнется в 10.10.

Даяна Ястремская победила Магду Линетт (WTA, 36), поэтому теперь за выход в третий круг турнира в Дубае будет бороться с россиянкой Анастасией Потаповой (WTA, 33), выступающей в нейтральном статусе. Это уже будет четвертая встреча теннисисток – в последний раз в январе украинка потерпела поражение в противостоянии с Потаповой во втором круге турнира WTA 500 в Брисбене. Впрочем, сейчас га победу Ястремской ставят с коэффициентом 1.58, на проигрыш – 2.40.

Элина Свитолина в первом туре победила Анну Калинскую и теперь второму встретится с 38-й ракеткой Кларой Таусон, которая в своем стартовом матче обыграла Ребекку Шрамкову со счетом 7:6(7), 6:0. В прошлом они сходились на корте только один раз – на турнире ITF в Оэйраше в 2023 году. Тогда Свитолина только возвращалась в Тур после рождения дочери и в трех сетах проиграла датской теннисистке.

Но с тех пор украинский спортсмен набрал значительно лучшую форму, поэтому букмекеры склоняются к ее победе: на Светолину ставят 1.68, на Таусон - 2.28. Начало матча запланировано на 11:20.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в январе Элина Свитолни прошла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, но проиграла 29-летней американке Мэдисон Киз, которая в итоге и стала победительницей мейджора. В финале она обошла белорусскую теннисистку Арину Соболенко.

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