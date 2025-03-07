Свитолина стартует на супертурнире в Индиан-Уэллс: букмекеры оценили шансы на победу

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стартует на турнире WTA 1000 в американском Индиан-Уэллс. Ей в соперницы попалась 20-летняя американка Эшлин Крюгер. Букмекеры ставят на победу украинки.

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Это будет первый совместный матч для этих спортсменок, что объясняется возрастом и малым опытом Крюгер. Он пройдет пятым запуском на Stadium 3 и ориентировочно запланирован на 03:30 8 марта по киевскому времени.

Шансы Свитолиной на победу при этом выше – в букмекерских конторах коэффициент ее победы 1.62, у соперницы – 2.37.

В нынешнем сезоне 30-летняя Элина Свитолина провела 10 матчей, из которых 6 закончились для нее победами. Сезон она начала с Открытого чемпионата Австралии, где была выбита в четвертьфинале будущей победительницей Мэдисон Киз. В мировом рейтинге WTA она занимает 23 позицию и недавно опередила Марту Костюк, вернув себе статус первой ракетки Украины.

Крюгер проводит сезон гораздо активнее и успела провести 19 матчей, в которых одержала 12 побед. Лучше всего теннисистка сыграла в Абу-Даби, где даже смогла взять первый сет у Белинды Бенчич 6:4 в финале, а затем провалила две следующие партии, проиграв их с одинаковым счетом 1:6. В первом круге этого турнира Крюгер играла против землячки Кэти Волынец, отдав ей первый сет под ноль, но затем смогла выиграть две партии с одинаковым счетом 6:2.

Как уже сообщал OBOZ.UA, на турнире в Абу-Даби Свитолина разгромила 4-ю теннисистку России Анну Калинскую со счетом 6:1, 6:2. Украинка провела матч под полным контролем, позволив 26-летней москвичке взять лишь три гейма за всю встречу.

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