Свитолина впервые дошла так далеко: какие ставки делают на матч с лучшей теннисисткой мира

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 17) прошла в полуфинал турнира WTA 1000 в Мадриде, где встретится с белорусской Ариной Соболенко (WTA 1), выбившей из соревнований другую украинку Марту Костюк (WTA 34). Букмекеры ожидаемо ставят на победу "первой ракетки".

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Матч запланирован на 22:30 по киевскому времени, игра состоится на почве корта Manolo Santana Stadium. Это станет шестой встречей спортсменок – Свитолина вышла из них победительницей только раз, хотя ни разу победа не давалась Соболенко легко. А на почве отрыв уже не столь велик – 1:2.

Следует отметить, что спортивные аналитики отметили отличное состояние украинки – Mutua Madrid Open стал для нее лучшим турниром в сезоне, учитывая то, что полуфинал Мадрида будет выше по статусу, чем выигранный титул в Руане. Свитолина пока не отдала ни одной партии в Мадриде, обыграв своих соперниц:

Сонай Картал – 6:3, 6:1;

Елена Рыбакина – 6:3, 6:4;

Мария Саккара – 6:3, 6:4;

Моюка Утидзима – 6:2, 6:1.

Благодаря этому первая ракетка Украины вошла в топ рекордсменок мирового тенниса, став лишь четвертой игрокиной в XXI веке, которой удалось выиграть 10 матчей подряд на грунтовом покрытии. Серия проходит с середины апреля и охватывает сразу три турнира – кроме Мадрида, это Кубок Билли Джин Кин и Руан.

Кроме того, Свитолина больше отдыхала перед полуфиналом, провела относительно легкий матч с Утидзимой, а вот Соболенко потратила немало сил в четвертьфинале. Поэтому белоруска, хотя и идет фаворитом, букмекеры дают украинцы довольно неплохие шансы на успех и ставят на ее победу с коэффициентом 2.72.

Победительницу в финале будет ждать четвертая ракетка мира американка Коко Гофф, разгромившая польку Игу Свентек, занимающую второе место рейтинга планеты со счетом 6:1, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 5 минут.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Свитолина раньше никогда не проходила дальше четвертого круга на WTA 1000 Mutua Madrid Open. По состоянию на сегодняшний день у нее уже 11 побед подряд – такую серию Элина показывала последний раз еще в 2018 году. При этом она реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов, дважды подала навылет и всего раз допустила двойную ошибку.

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