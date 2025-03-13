Такого не было с 2019 года: как букмекеры оценили шансы Светолиной пройти в полуфинал турнира WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина (23 WTA) мастерски обошла четвертую ракетку мира и добралась до 1/4 чемпионата WTA 1000 в Индиан-Уэллс. Ее соперницей стала 17-летняя россиянка Мирра Андреева (11 WTA).

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Это будет первая одна встреча теннисисток. Матч запланирован на 22.00 13 марта. Букмекеры склонны считать юную россиянку фавориткой встречи – популярные бетинговые сервисы принимают ставки на победу Светолиной с коэффициентом 2.95.

Из-за захватнической войны РФ против Украины российская участница была допущена к соревнованиям только в нейтральном статусе. В 2022 году она была замечена в поддержке российского диктатора Владимира Путина в соцсетях. В частности, Андреева ругала пост с поздравлением Путина с днем рождения.

Свитолина впервые за четыре года вышла в четвертьфинал на турнире WTA 1000 – последний раз она досталась этой стадии еще на турнире в Риме 2021 года. А наилучшего результата в Индиан-Уэллс добилась, дойдя до полуфинала в 2019-м.

Как известно, одесситка в четвертом раунде сумела одолеть четвертую ракетку мира, американку Джессику Пегулу, которой отомстила за недавнее поражение на турнире в Дохе и сократила отставание в личных встречах (3-5). В предыдущем круге Свитолина обыграла другую представительницу США Даниэль Коллинз (WTA 14), а в первом раунде еще одну американку Эшлин Крюгер (WTA 41).

Следует отметить, что Элина Свитолина – последняя оставшаяся на турнире украинка. В своем матче 1/8 финала Марта Костюк (WTA 24) проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь (WTA 9).

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее Элина Свитолина выразила разочарование из-за действий администрации президента США Дональда Трампа. Наша соотечественница отметила, что спустя всего несколько недель после вступления в должность глава Белого дома успел навредить многим.

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