Тепловая генерация и импорт электричества помогут бороться с отключениями света – СМИ

Уже летом из-за ремонтной кампании "Энергоатома" в украинской энергосистеме возникнет дефицит электроэнергии. Его планируют покрыть за счет тепловой генерации и импорта электричества, для обеспечения которого необходимо повысить ценовые ограничения на рынке электроэнергии.

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Об этом говорится в публикации "Экономической правды".

"Основная причина (будущего дефицита – ред.) – ремонтная кампания "Энергоатома", в рамках которой планируется остановка отдельных энергоблоков. Учитывая, что в прошлом осенне-зимнем периоде атомная генерация обеспечивала более 55%, а в отдельные дни и 65% потребления электроэнергии, это может стать настоящим вызовом", – говорится в материале.

Как отмечается, компенсировать недостаток электроэнергии решили за счет двух источников: тепловой генерации и импортного ресурса, но они не являются беспроблемными, поэтому летом возможны "сюрпризы".

В частности, тепловая генерация также может "выпадать" в ремонты, тогда как импортная электроэнергия стоит больше, чем украинская. Сегодня на смежных рынках ЕС она дороже украинского примерно на 50%.

"Теоретически, можно немного повысить прайс-кепы (предельные цены на рынке электроэнергии, устанавливаемые НКРЭКУ – ред.) в отдельные часы, чтобы этот импорт "пролазил" на наш рынок, но здесь также есть свои нюансы, поэтому регулятор пока не спешит этого делать", - подчеркнул один из представителей парламента.

Напомним, ранее гендиректор "Центрэнерго" Владимир Егоров заявлял, что для прохождения следующей зимы необходимо ослабить ценовые ограничения на рынке электроэнергии.