Тепловая генерация призвала НКРЭКУ отменить ценовые ограничения на энергорынке

Представители тепловой генерации обратились в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и просят отменить ценовые ограничения на рынке электроэнергии.

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Об этом они заявили в ходе публичных слушаний, проводимых НКРЭКУ.

По словам исполнительного директора "Донбассэнерго" Олега Ларионова, сейчас в часы дефицита украинская энергосистема не импортирует электроэнергию, а получает аварийную помощь, свидетельствующую о проблемах на рынке. Он подчеркнул, что именно ценовые ограничения не позволяют импортировать, когда это необходимо.

"Тот уровень прайс-кепов, которые предложила комиссия, не достаточен. При предыдущих прайс-кепах тепловая генерация уже два года работает в убыток. Поднятие предыдущих прайс-кепов на индекс инфляции, а при этом еще и увеличилась наша себестоимость, это не приведет ни к чему и мы останемся в убытках", - сказал.

Он добавил, что это приводит к недофинансированию ремонтных кампаний оборудования тепловой генерации. "Наше предложение – это отмена прайс-кепов, как нижнего, так и верхнего", - подчеркнул Ларионов.

В то же время генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев добавил, что в его компании не осталось ни одной станции, которая не была бы атакована россиянами. Он добавил, что даже те энергоблоки, которые производят электроэнергию, работают сейчас в аварийных условиях.

"Так работать невозможно, так работать ни одна из станций не сможет. Мы нуждаемся в средствах, чтобы покупать оборудование", - подчеркнул Салеев.

Напомним, 31 мая НКРЭКУ отменило ценовые ограничения на рынке электроэнергии с 30 июня этого года. В то же время, 8 июня регулятор провел заседание, на котором пересмотрел размер ценовых ограничений на рынке.