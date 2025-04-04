TikTok как казино: игорный магнат может профинансировать покупку соцсети в США

Американский миллиардер, основатель и бывший директор игорной империи Wynn Resorts Стив Винн может профинансировать покупку американского подразделения китайской соцсети TikTok – дочерней компании китайского холдинга ByteDance. Это вызвало подозрения, что видеоплатформа в США может обзавестись гемблинг-функционалом, однако, скорее всего, это только слухи.

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Об возможной инвестиции со ссылкой на собственные источники сообщает The Wall Street Journal. Отмечается, что предложение Винну поддержать соглашение финансово поступило от компании AppLovin, которая хочет купить платформу. Мол, кто как не магнат казино знает, как играть с большими ставками.

Сама AppLovin уже представила президенту США Дональду Трампу план, где обещает в случае одобрения сделки создать рабочие места, обеспечить безопасность платформі и, возможно, внедрить бесплатные фишки за регистрацию. Впрочем, сам Винн не планирует управлять TikTok, его кошелек только должен придать соглашению "веса" в глазах американских регуляторов.

Стив Винн известен участием в строительстве таких американских казино, как Golden Nugget, Golden Nugget Atlantic City, The Mirage, Treasure Island, Bellagio и Beau Rivage. В 2000 году он продал свою компанию Mirage Resorts компании MGM Grand Inc., в результате чего была образована MGM Mirage (в настоящее время — MGM Resorts International).

В 2002 году основал Wynn Resorts. За вклад в развитие индустрии Винн в 2006 году был включен в Зал славы Американской игорной ассоциации.

Интересно, что в 2022 году Министерство юстиции США обвиняло Стива Винна в том, что он может являться агентом Китая. Бизнесмена подозревали в "лоббировании президента Дональда Трампа по просьбе Пекина в 2017 году".

Напомним, если до 5 апреля TikTok не будет продан американской компании, приложение в США снова должно быть заблокировано. Желание купить платформу уже выразили техногиганты Oracle, Amazon и даже "инвестиционные монстры" Blackstone.

Кроме того, в начале 2025 года в качестве претендента на приобретение американского TikTik также называлась стриминговая платформа Kick. Она принадлежит основателям криптоказино Stake.com Эду Крейвену и Биджану Техрани.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Дональд Трамп заявил, что корпорация Microsoft ведет переговоры о приобретении социальной сети TikTok. Также глава Белого дома добавил, что надеется увидеть тендерную войну со стороны компаний, которые позволят китайской платформе продолжить работу в Соединенных Штатах.

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