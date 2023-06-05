Тилигульская ВЭС стала примером инвестиций в Николаевскую области во время войны, – Ким

ДТЭК Тилигульская ветроэлектростанция должна стать примером для иностранных инвесторов по реализации проектов в Николаевской области.

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Об этом сказал Виталий Ким, глава Николаевской ОГА, во время запуска ВЭС.

"Меня спрашивали иностранные журналисты, можно ли считать этот проект символом сопротивления. Я ответил, что можно считать символом сопротивления людей, которые строили и работали над этим проектом в такое время, в такие сроки и в таких условиях. Потому что я хочу, чтобы это было примером для иностранных инвесторов, что можно безопасно реализовывать инвестиционные проекты в Николаевской области" – отметил Ким.

В мае компания ДТЭК запустила в работу первую очередь Тилигульской ВЭС. Это 19 турбин с установленной мощностью 114 МВт, производящих до 390 млн кВт-ч электроэнергии в год.

В ДТЭК отметили, что уже заложили фундаменты для установки еще 64 турбин в рамках второй очереди строительства Тилигульской ВЭС. Предполагается, что после завершения работ мощность ВЭС будет составлять 500 МВт и она сможет снабжать электроэнергией 500 тыс. домов украинцев.