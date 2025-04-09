Торговая война Трампа накрыла индустрию азартных развлечений: кто пострадал сильнее всего

Пошлины на импортные товары, введенные администрацией президента США Дональда Трампа, предсказуемо обвалили фондовые рынки. Не обошло это и iGaming-индустрию, испытавшую значительное падение.

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Как пишет NEXT.io, акции компаний игорного сектора оказались особенно уязвимы к турбулентности на рынках. Лидером падения стала британская Evoke, чьи акции подешевели на 20,15%. Ее конкуренты Entain и Better Collective упали на 16,04% и 15,39% соответственно.

Американские игровые компании также понесли значительные потери. Цена акций Wynn Resorts снизилась на 13,50%, PENN Entertainment – 13,34%. Las Vegas Sands снизился на 11,01%, а акции MGM Resorts International просели на 9,59%. Снижение продемонстрировали также DraftKings (-6,74%) и Caesars Entertainment (-7,43%).

Не остались в стороне и азиатские игроки. Акции Sands China упали более чем на 17%, тогда как Galaxy Entertainment Group потеряла 16% стоимости.

Аналитики отмечают, что рынки остаются чрезвычайно чувствительными к любым сигналам со стороны США, а дальнейшие решения администрации Трампа могут лишь усугубить финансовую турбулентность. В Regulus Partners называют тарифную политику США крупнейшим экономическим сдвигом с 1990 года, предсказывая серьезное влияние на мировой рынок азартных игр. Они считают, что наземный гемблинг в США пострадает сильнее онлайн-сектора, а государства могут активнее легализовать онлайн-ставки для компенсации потерь в налогах.

2 апреля Дональд Трамп подписал указ о "зеркальных" пошлинах в отношении десятков стран мира, что вызвало ответную реакцию многих из них. Но некоторые пошли навстречу Белому дому и пытаются договориться с американской администрацией.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с 9 апреля США ввели 90-дневную паузу по поводу новых пошлин на импорт для большинства стран – в этот период они будут снижены до 10%. Как пояснил Дональд Трамп, более 75 стран вызвали представителей Соединенных Штатов для проведения переговоров по торговле, торговым барьерам, тарифам, валютным манипуляциям, а также немонетарным тарифам.

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