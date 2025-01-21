Трамп может создать в США резервный фонд по биткоинам: букмекеры оценили шансы

На ведущих биржевых площадках стремительно растут ставки на то, что президент США Дональд Трамп создаст стратегический резерв из криптовалюты биткоин.

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По данным американской криптовалютной платформы для прогнозов Polymarket, трейдеры оценивают шансы на создание биткоин-фонда в США в первые 100 дней президентства (то есть, до 29 апреля) в 44%. А на деривативной бирже Kalshi такая вероятность достигает уже 70%.

С начала января показатели на обеих платформах выросли примерно на 20%. При этом трейдеры также прогнозируют, что биткоин и Ethereum достигнут рекордных максимумов в 2025 году.

Интересно, что прогностические рынки, где пользователи торгуют контрактами, привязанными к конкретным событиям, оказались точнее традиционных опросов во время выборов в ноябре. На них пришлось более $4 млрд торгового объема только по президентской гонке, и они верно предсказали не только победу Трампа, но и успех Республиканской партии в Палате представителей и Сенате.

Планами создать стратегический биткоин-резерв Трамп поделился на июльской конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле, штат Теннесси. Тогда он заверил, что его администрация никогда не станет продавать государственные запасы биткоина. Согласно данным аналитической компании Arkham, США обладают запасом в более 200 тыс. BTC биткоинов, которые были конфискованы у киберпреступников или изъяты из черного рынка.

В ноябре сенатор-республиканка Синтия Ламмис представила законопроект BITCOIN Act, предусматривающий создание биткоин-резерва в стране и обязывающий Министерство финансов США приобрести 1 млн BTC в течение 5 лет.

В день инаугурации Трамп не подписал указ о создании стратегического криптовалютного фонда, тем не менее некоторые СМИ продолжают утверждать, что он не оставил таких планов. Более того, он рассматривает возможность расширения резерва за счет включения других криптовалют, включая USD Coin, Solana и XRP.

Также OBOZ.UA сообщалось, что за четыре дня до инаугурации Дональд Трамп запустил собственную криптовалюту TRUMP. Это вызвало шок как в политических, так и в финансовых кругах.

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