Трамп заставил поверить в НЛО: какие ставки делают на существование инопланетян

Шансы того, что США до 2027 года официально подтвердят существование внеземной жизни резко возросли. 20 февраля вероятность такого исхода на короткое время подскочила с 12% до 26%.

Об этом говорят данные криптобеттинговой платформы Polymarket. Позднее прогноз частично откатился — до 17%, однако с момента запуска рынка в ноябре рост все равно составляет 9 процентных пунктов. Совокупный объем ставок по этому событию уже достиг $5,3 млн.

Интерес к теме усилился после заявлений президента США Дональд Трамп. По сообщениям, он поручил главе Пентагона Пит Хегсет заняться раскрытием правительственных материалов, касающихся НЛО и возможной внеземной жизни.

"Учитывая выявленный огромный интерес, я поручу военному министру и другим соответствующим министерствам и агентствам начать процесс выявления и обнародования правительственных файлов, связанных с инопланетной и внеземной жизнью, неопознанными воздушными явлениями (НВЯ) и неопознанными летающими объектами (НЛО), а также любой другой информации, связанной с этими чрезвычайно сложными, но чрезвычайно интересными и важными вопросами", – написал Трамп в заметке на Truth Social в четверг вечером.

При этом ранее, отвечая на вопрос журналистов, видел ли он доказательства существования инопланетян, Трамп заявил, что не располагает такой информацией.

В соцсетях обратили внимание на участие в этом рынке аккаунта momom, который связывают с сооснователем второй криптовалюты по размеру рыночной капитализации Ethereum Виталик Бутерин. Ранее этот аккаунт уже делал ставки "нет" в аналогичных прогнозах:

в 2024 году было поставлено $52 тыс., прибыль составила около $1,5 тыс.;

прибыль составила около $1,5 тыс.; в 2025 году ставка $25 тыс. принесла около $2,7 тыс.

По состоянию на 20 февраля в текущем прогнозе momom разместил $137 тыс. на исход "нет" и находился в просадке примерно на 7,5% (около $11 тыс.).

Стоит отметить, что заявление Трампа последовало после того, как 44-й президент США Барак Обама подтвердил существование внеземных форм жизни, но признался, что сам их никогда не видел. Политик также подчеркнул, что пришельцев не держат в Зоне 51.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!