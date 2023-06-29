Трансформация украинских городов: Кличко выступил на Lviv Urban Forum

Мэр Киева Виталий Кличко выступил на открытии Lviv Urban Forum, где обсудили, как восстанавливать украинские города после войны. Особое внимание было уделено обсуждению межмуниципального партнерства и обмену опытом и практиками.

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Об этом глава столицы сообщил в своем Telegram-канале.

"Сегодня первую половину дня – во Львове. Общаемся на Lviv Urban Forum. Архитекторы, урбанисты, специалисты по устойчивому развитию городских территорий из разных стран мира, ученые, представители международных организаций, которые помогают украинским городам. А также – мэры и представители украинских и европейских городов обсуждают, как возрождать наши города после войны", – написал Виталий Кличко.

По словам мэра столицы, речь идет о трансформации городской среды по современным стандартам архитектуры, инноваций, комфорта и инклюзивности. И особое внимание – межмуниципальному партнерству и обмену лучшим опытом и практиками.