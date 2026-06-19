Трейдер за 90 минут потерял почти 1 млн долларов из-за сенсации на Чемпионате мира

Один из пользователей платформы прогнозов Polymarket потерял почти 1 млн долларов после неожиданного исхода матча Чемпионата мира по футболу между Испанией и Кабо-Верде. Игрок поставил $999 тыс. на победу одного из главных фаворитов турнира, однако встреча завершилась нулевой ничьей.

Перед началом матча рынок оценивал шансы Испании на победу примерно в 92%, пишет Bloomberg. В случае успеха испанцев трейдер мог бы заработать около $85 тыс. прибыли. Но итоговый счет 0:0 полностью обнулил его позицию менее чем за два часа.

Впрочем, пока один трейдер понес убытки почти в миллион, другой пользователь платформы заработал на этой сенсации. По данным Polymarket, игрок под ником FishAlive поставил против победы Испании и после финального свистка получил более $4,3 млн прибыли.

Всего на рынке прогнозов по матчу Испания – Кабо-Верде было сделано ставок на сумму более $64 млн. Это сделало его одним из самых популярных событий чемпионата мира среди пользователей Polymarket.

Результат стал и одной из главных сенсаций чемпионата мира. Кабо-Верде дебютировало на мундиале и считалось явным аутсайдером противостояния. Героем встречи стал 40-летний вратарь Кабо-Верде Возинья, который совершил семь сейвов и фактически спас свою команду от поражения.

При этом статистика матча была полностью на стороне Испании. Команда владела мячом 74% времени, нанесла 27 ударов по воротам против шести у соперника и создала моментов на более чем два ожидаемых гола. Однако забить так и не смогла.

Как сообщал OBOZ.UA, также защитник сборной Кабо-Верде Роберто Лопес поразил курьезной историей о том, как он попал в национальную команду для участия в чемпионате мира 2026 года. Он получил сообщение в профессиональной социальной сети LinkedIn, которое сначала отклонил, поскольку принял его за обычный спам.

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