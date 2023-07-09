Цена на электричество для промышленности в Украине фактически самая низкая в ЕС.

Оператор рынка свидетельствует, что цена на электроэнергию в Украине 8 июля будет фактически самой низкой среди стран ЕС.

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8 июля средневзвешенная цена электричества в Украине составит 2,07 грн/кВт.час или 52 евро за 1 МВт.час.

В Польше цена составила 99 евро (3,94 грн/кВт.час), что в 2 раза дороже, чем в Украине.

В Венгрии и Словакии цены составили 82-83 евро (3,30 грн/кВт.час).

По данным государственного предприятия, с начала 2023 года средняя цена электроэнергии в Украине составляла 75 евро за МВт.час. Это на 40% дешевле, чем в Польше и на 35% дешевле, чем в Словакии.

Напомним, 16 марта 2022 года украинская энергосистема присоединилась к единой энергосистеме ЕС. В рамках интеграции, Украина обязалась имплементировать европейские правила работы энергорынка, в том числе отменить искусственные ценовые ограничения (price-cap), ограничивающие свободную торговлю электроэнергией.