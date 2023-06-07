Цены на сталь и метсырье продолжают падать, на мировых рынках пессимистические настроения - Кущ

В конце мая – начале июня 2023 года мировые цены на металлопродукцию и металлургическое сырье продолжили падение, общие настроения на всех рынках пессимистические.

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Такую оценку в комментарии" Апострофу" высказал экономист Алексей Кущ.

"За последние 1,5 месяца мы видим плавное снижение цен на все основные виды металлопродукции на основных рынках. Отрицательную динамику демонстрируют чугун, стальная заготовка, г/к рулон, арматура, железная руда, металлолом. В среднем падение составляет $50-70 /т в зависимости от сортамента продукции", — сказал он.

По данным аналитического агентства Fastmarkets, цены на стальную заготовку в мае снизились до $611/т EXW Turkey по сравнению с $621/т в апреле, на г/к рулон – до $704/т EXW Turkey по сравнению с $794/т, на арматуру – до $733/т EXW Turkey по сравнению с $810/т. Дешевеет и металлургическое сырье: по данным Platts, железная руда просела до $104/т, металлолом – с $425/т Turkey CFR до $379/т, а в Польше металлолом реализуется даже за 300 EUR/т. При этом цены на газ на европейской бирже TTF упали до рекордно низкой отметки 24 EUR/МВт-ч ($274/тыс. куб. м).

"В целом на всех мировых рынках пессимистические настроения. Хотя в начале июня цены в той же Турции несколько "отскочили" от минимума, но это не связано с оживлением спроса, это более похоже на техническую коррекцию после завершения президентских выборов. Тенденция снижения котировок будет продолжаться и дальше в течение лета", — отметил Алексей Кущ.

По его словам, ситуация в Украине дублирует ситуацию в мире.

"Украинские металлурги идут в унисон с глобальными котировками. Правда, в мае украинские заводы снизили закупочные цены на металлолом всего на 800 грн, что не совсем соответствует текущим мировым реалиям снижения котировок. Однако я не думаю, что это стала ситуация, ломщики не будут пользоваться этой помощью долго, и в июне металлурги будут вынуждены снова сбавлять цены", — подчеркнул эксперт.

Напомним, что в апреле на всех мировых рынках началось падение цен на сталь, что скорректировало спрос на металлургическое сырье в Украине в сторону понижения.