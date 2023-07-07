Турция может обеспечить разблокировку украинских портов, для Эрдогана это вопрос авторитета, – Петренко

Разблокировка морских портов для всех видов экспорта – чрезвычайно важна для Украины, поскольку это десятки миллиардов долларов, которые мы можем заработать.

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Сейчас Россия превратила Зерновое соглашение в элемент шантажа, поэтому задача мирового сообщества – обеспечить безопасность судоходства в регионе и привлечь РФ к ответственности, и Турция имеет для этого все возможности. Такое убеждение выразил политолог Игорь Петренко.

"Россия использует Зерновое соглашение как элемент шантажа. Она понимает общее влияние этого вопроса на азиатские страны, страны Южной Африки, и на авторитет таких стран, как Турция, такой организации как ООН. Здесь есть интерес и совершающих транзит европейских компаний и заинтересованные в том, чтобы с африканских стран не начались миграционные процессы из-за нехватки продовольствия. То есть там достаточно длинная цепочка вопросов, и РФ постоянно к нему апеллирует. Но, мы видим, ни разу они не выходили", - подчеркнул эксперт.

Он выразил убеждение, что в вопросе разблокирования портов главной будет позиция Турции как члена НАТО и сильнейшей страны в регионе.

"Ключевой в этом шантаже будет позиция Турции. Турция может взять на себя обеспечение безопасности, и все будет продолжаться, как идет, потому что Турция крайне важна для РФ по многим причинам. То есть, здесь нужно искать заинтересованности именно Турции. Но это реалистичный сценарий: внутренняя ситуация в РФ не достаточно стабильна, есть размывание авторитета Путина. Это может открыть определенное окно возможностей для расширения соглашения", - отметил Петренко.

Он также подчеркнул, что разблокирование портов чрезвычайно важно для Украины, ведь принесет в бюджет миллиарды. Поэтому необходимо усилить дипломатическое давление на наших партнеров, которые в свою очередь могут добиться расширения номенклатуры нашего экспорта.

"Я не готов говорить по цифрам. Но разблокировка портов – это миллиарды гривен, десятки миллиардов, даже сотни, которые мы можем получить. Железной дорогой мы не можем обеспечить те объемы экспорта, которые можем морем. Плюс это те цепочки, которые уже проработаны . Нам необходимо разблокировать увеличение номенклатуры – но здесь, на мой взгляд, мало давления наших партнеров", - отметил Петренко.

Как известно, ранее американский дипломат Курт Волкер призвал страны НАТО давать военный ответ в случае, если РФ будет атаковать коммерческие суда в международных водах Черного моря – ведь это акт пиратства.

В свою очередь вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков заявил, что Украина нуждается в свободном морском экспорте, и призвал международное сообщество объединиться для разблокирования украинских портов.