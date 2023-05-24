У Минобороны больше не будет яиц по 17 грн, все закупки будут идти через 'Прозорро', – Яровая

Сорванные заказы на летнюю форму для Вооруженных Сил Украины, "яичный" скандал и "закрытый клуб поставщиков" – все это результат сокрытия информации Министерством обороны о проведенных закупках. После заседания тендерного комитета волонтер и член Общественного антикоррупционного совета, Дана Яровая, установила жесткое условие – все закупки должны проводиться исключительно через систему Prozorro.

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Данная Яровая в эфире Эспрессо рассказала о результатах работы вновь антикоррупционного органа.

"По новой процедуре будет закупаться питание. Уже установлены предельные цены на продукты: яйца по 17 грн и яблок по 52 уже не будет. Также Общественному антикоррупционному совету удалось расширить возможность входа почти для всех участников рынка по питанию. И самое важное: впервые от 24 февраля В 2022 году торги будут проходить на Prozorro", – констатировала Дана.

Также Дана Яровая добавила, что труднее всего было достичь проведения закупок через Prozorro и призвала операторов рынка питания участвовать в торгах и стать поставщиком Министерства обороны.

"Несмотря на то, что пытаются снова ввести прямые договоры, Общественный совет стоит одним фронтом и настаивает, чтобы торги проходили через Prozorro с привлечением большего количества участников. Чтобы не было "закрытого клуба по интересам", как это было в Министерстве в течение 2022 года, а могли зайти больше конкурентов и торги происходили в конкурентоспособной среде", – подытожила Яровая.