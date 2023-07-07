У ОГХК большие финансово-экономические проблемы накануне приватизации – СМИ

Несмотря на оптимистические заявления руководства ФГИ и нового менеджмента ОГХК, некогда высоко рентабельный госактив и крупнейшее госпредприятие титановой отрасти накануне "Большой приватизации" испытывает серьезные финансово-экономические проблемы – пишет издание "Апостроф".

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Так, по оценкам СМИ, операционные убытки ОГХК по итогам первого квартала-2023 г. составили 109 млн. грн. и к концу второго квартала выросли до 250 млн. Добыча и выпуск готовой продукции ныне не дотягивает даже до уровня первого военного полугодия 2022 г.: выработка горных масс снизилась в два раза (-50%); добыча в 2,7 раз (-65%). Физический выпуск основных трех титановых концентратов сократился в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: рутил/циркон – с 15 тыс. тон до 8 тыс. тон, ильменита – со 100 тыс. тон до 15 тыс. тон. Добыча ильменита упала с довоенных 200 тыс. тон до 15 тыс. тон., что в 13 раз меньше привычных объемов производства и в 6,5 раз меньше, чем было произведено в первое военное полугодие 2022. Если в первом полугодии 2022 г., входящим в ОГХК Иршанским ГОКом было произведено 76392 тон. ильменита, то в 2023 г. имеем 0 (!) тон. Выпуск ильменита Вольногорским ГМК упал на 35%. Вместо отгрузки 10-30 тыс. тон ильменита ежемесячно, нынешние поставки с ВГМК колеблются в пределах 1 тыс. тон, а в июне было отгружено и вовсе лишь 130 тон продукции. С цирконом и рутилом ситуация аналогичная. Их выпуск сократился на 45% и составляет около 8 тыс. тон., из-за чего в 2023 году ОГХК недополучила минимум 110 млн. грн. Продажи упали в среднем более чем на 50%, до 29 тыс. тон.

Апостороф пишет, что планы нового менеджмента госкомпании реализовать 170 тыс. тон. ильменита по новым контрактам в 2023 году и получить выручку в размере 1,8 млрд. грн. – так и остались на бумаге. В реальности, на сегодняшний день, ОГХК не заключила ни одного нового контракта на поставку ильменита в 2023 году и не привлекла ни одного нового заказчика на свою продукцию.

"Из-за отсутствия продаж и полноценного производства продукции, госкомпания стала испытывать жесточайший дефицит оборотных средств и накапливать многомилионные долги по основным расходным группам. Так, на начало июня задолженность за потребленную электроэнергию составляет порядка 20 млн. грн., по опережающим вскрышным работам - 30 млн. грн., топливо и ГСМ - 25 млн грн., при общей кредиторской задолженности порядка 120 млн. грн.", - пишет издание.

Однако, из-за нежелания признавать проблемы и работать над ошибками, по информации издания, убыток в размере 250 млн. грн. по итогам полугодия не будет официально зафиксирован в статистике хозяйственно-экономической деятельности предприятия. Благодаря нехитрым манипуляциям со стандартами МСФО баланс "на бумаге" будет сведен в ноль или даже с минимальным профицитом.

"В 2022 ОГХК были сформированы резервы за счет сомнительных долгов, которые отнесли на валовые расходы для уменьшения операционной прибыли с 163 млн. грн. до 13 млн. грн. В 2023 будет проделан тот же трюк, только в обратном направлении. ОГХК достанет резерв сомнительной прошлогодней задолженности и поставит его уже на доходы, чтобы показать "бумажную прибыль" без реального денежного потока", - акцентируют в издании.

Апостроф также отмечает, что несмотря на высокую активность руководства ФГИ и ОГХК в информационном пространстве, до сих пор невозможно найти никаких сведений о сценариях ближайшего и отдаленного будущего госкомпании после приватизации, об инвестобязательствах, которые собирается предъявить государство потенциальным новым собственникам активов, а также о методике оценки стоимости активов ОГХК.

Создается впечатление, что крупнейшая титановая госкомпания умышленно доводится до предбанкротного состояния в интересах кого-то из заранее определенных покупателей, не желающих переплачивать лишнего в госбюджет. Украинской же общественности планируется "скормить с лопаты" очередную квазипобеду на "экономическом фронте". Похоже, что "приватизация в условиях войны" станет таким же унылым мемом, как и печально известная "приватизация в стиле 90-х" - заключает СМИ.