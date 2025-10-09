У Трампа осталось два дня: какие шансы букмекеры дают ему на Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял об амбициях получить Нобелевскую премию мира за свои усилию по урегулированию военных конфликтов в разных уголках мира. Однако на популярных букмекерских платформах он не занимает лидирующие позиции.

Согласно прогнозу Polymarket, самые вероятные победители Нобелевской премии мира в 2025 году такие:

Экстренные координационные штабы Судана – 30%;

– 30%; Юлия Навальная – 9%;

– 9%; Международный суд ООН – 8%;

– 8%; "Врачи без границ" – 6%;

– 6%; Дональд Трамп – 6%;

– 6%; Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР, UNRWA) – 6%.

Также 6% на победу Трампа дает и букмекерская компания и биржа Kalshi. А вот некоторые другие платформы оценивают его шансы гораздо выше:

Ladbrokes – 6/4 (эквивалентно примерно 40%);

Oddspedia – 49%;

OddsChecker – 39-45%.

Кто выдвигал Трампа в 2025 году?

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Премьер-министр Камбоджи Хун Мане.

Правительство Пакистана.

Премьер Армении Никол Пашинян.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Политики из Руанды и Габона.

Впрочем, следует учитывать, что крайний срок подачи номинаций истекает к концу января, тогда как инагурация Трампа состоялась 20 января. Поэтому любые номинации, полученные комитетом позже, будут учтены для премии 2026 года.

Имя лауреата Нобелевской премии мира в 2025 году мир узнает 10 октября. В этот раз на престижную награду претендуют 338 кандидатов, среди которых 244 человека и 94 организации – полный список останется конфиденциальным в течение 50 лет.

Но даже если Трамп не получит премию в этом году, его сторонники, такие как конгрессвумен Клаудия Тенни, уже пообещали продолжать номинировать его до тех пор, пока он не добьётся своего.

