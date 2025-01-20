У Трампа упали шансы закончить войну в Украине: сколько верят в успех нового президента США

Букмекеры снизили шансы на выполнение президентом США Дональдом Трампом завершения войны в Украине в течение первых трех месяцев его правления. В день инаугурации республиканца в успех его действий верят 36% американцев.

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Об этом говорят данные беттинговой платформе Polymarket. И хотя за последнюю неделю его шансы выросли с 28% до 36%, в начале ноября в то, что Дональд Трамп завершит войну в Украине к 20 апреля, верили больше половины участников платформы. Всего участники спора, сумеет ли 47-ой президент США положить конец войне, собрал ставок на 9,37 млн долларов.

Инаугурация Дональда Трампа состоялась в Вашингтоне 20 января. Украину в своей речи президент не упоминал, но не обошел страну стороной на митинге перед своими сторонниками в вашингтонской Capital One Arena накануне инаугурации.

"Я положу конец войне в Украине, прекращу хаос на Ближнем Востоке и смогу предотвратить третью мировую войну, а вы себе представить не можете, насколько мы близки к ней", – заявил он.

В ходе предвыборной гонки Трамп неоднократно обещал остановить войну в Украине за 24 часа. Однако после инаугурации и вступления в должность главы государства реализация таких обещаний выглядит сложнее – теперь его команда говорит о новом "дедлайне" в 100 дней. Он уже заявил о намерении встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы обсудить войну в Украине. При этом аналитики уверены, что, если новая администрация Белого дома захочет быстрой сделки по завершению войны, страна-агрессор Россия, вероятно, сохранит контроль над оккупированными территориями Украины.

Как уже сообщал OBOZ.UA следующая администрация США разрабатывает собственную стратегию по санкциям против России, в частности и касательно энергетического сектора страны-агрессора. Чтобы содействовать урегулированию войны в Украине дипломатическим путем, у Трампа рассматривают два основных подхода:

ослабление санкций или введение других "мер доброй воли", которые могут быть полезны российским нефтяным компаниям;

ужесточение действующих санкций с целью оказания давления на РФ.

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