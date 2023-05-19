У Украины есть 'план Б', если Россия и дальше будет блокировать зерновую инициативу, – Васьков

Несмотря на заявления о продлении зернового соглашения, Россия так и не разблокировала инспекцию судов.

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Об этом сообщил Юрий Васьков, заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, отметив, что Украина разрабатывает "план Б" на случай, если соглашение так и не начнет действовать.

"Зерновая инициатива разблокирована пока на словах. Несмотря на заявления, до сих пор не проинспектировано ни одно судно. То есть 62 судна остаются в ожидаемые инспекции на вход, и ни одно не согласовано Российской Федерацией", - подчеркнул он.

Васьков отметил, что количество инспекций должно быть достаточным, чтобы суда больше двух суток не ожидали их. И отметил, что у Украины есть определенные наработки относительно альтернативного плана действий.

"Есть три порта, которые сейчас на это работают. Что касается плана Б, у нас есть определенные наработки. Это наш внутренний вопрос, мы будем планировать его имплементацию, когда мы четко поймем, что инициатива не работает. Но сейчас мы все же надеемся, что наши партнеры обеспечат эффективное выполнение Черноморской зерновой инициативы", - подытожил Васьков.

Ранее Васьков говорил, что зерновое соглашение – лишь временное решение проблемы, а Украина нуждается в полной разблокировке портов. Это решение поможет снизить мировые цены на зерно и продукцию горно-металлургического комплекса, поэтому Украина призывает всех партнеров и международные организации присоединиться к обеспечению свободного судоходства в Черном море.

Ранее Федерация работодателей Украины опубликовала исследование, в котором отметила, что разблокирование экспорта через морские порты станет фундаментом восстановления экономики нашей страны и безопасности в целом регионе. Это даст Украине 10% ВВП и 135 млрд грн налоговых поступлений, а также позволит восстановить более 500 тысяч рабочих мест.