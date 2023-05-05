У власти есть три пути, чтобы прекратить серый експорт металлолома, – Каленков

Серые дилеры на рынке металлолома используют подложные документы, чтобы оформить сертификат Евро-1 и не платить таможенную пошлину в 180 евро на экспорт металлолома. В то же время, высоким остается риск, что металлолома не хватит даже украинским металлургам. Чтобы прикрыть эти схемы и обеспечить сырьем внутренний рынок, у власти есть разные пути – либо навести порядок с выдачей сертификатов, либо временно ограничить экспорт металлолома.

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Об этом заявил президент УП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Ситуация с металлоломом не улучшилась. Риски дефицита остаются большие. Мы апеллируем и к правительству, и к народным депутатам, которые опосредованно могут влиять на правительство. Есть три пути решения проблемы, и они могут идти параллельно. Первый – это навести порядок с выдачей сертификатов Евро-1. Они не должны выдаваться на продукцию, на металлолом, который имеет сомнительное происхождение. Второе – рассмотреть вопрос по принятию закона о запрете экспорта, как было с лесом-кругляком. Третье – это решение Кабмина о временном запрете экспорта из Украины металлолома", - объяснил эксперт.

Он подчеркнул: металлургическая отрасль заинтересована в том, чтобы рынок металлолома работал прозрачно. Ведь сейчас, из-за наличия серых схем, честные ломозаготовители не могут конкурировать с недобросовестными.

"Государство должно контролировать недобросовестных ломозаготовителей - для того, чтобы добросовестные ломозаготовители могли выиграть конкурентную борьбу. Потому что здесь вопрос не только в нарушениях, а вопрос в том, что те ломозаготовители, которые не соблюдают законодательство, не платят налоги и делают другие злоупотребления, находятся в более выгодном положении. Они могут платить выше цену и выгребать больше лома. Поэтому нормальный контроль над недобросовестными ломозаготовителями – я думаю, что это правильная позиция", - резюмировал Каленков.

Напомним, ранее в СМИ опубликовали расследование, согласно которому игроки на сером рынке металлолома наладили и запустили на полную мощность каналы сбыта в Евросоюз. Теневая схема работает под прикрытием таможенников в западных регионах Украины, и страна уже потеряла на экспортном мгновении по меньшей мере 350 млн. грн. Схемой заинтересовались ДБР: там объявили о начале расследования. Однако на существовании схем это никак не сказалось, только взятки таможенникам выросли почти вдвое.

В свою очередь народный депутат Муса Магомедов заявил, что без должного контроля из Украины некоторые экспортеры вывозят конверсионный металлолом (лом военного происхождения). Однако он потенциально опасен, ведь может содержать неразорванные снаряды и прах. Поэтому следует временно запретить экспорт металлолома из Украины, пока не будут разработаны механизмы качественного контроля.