Убытки в сфере культуры Украины из-за войны достигли почти $7 млрд, – министр

Убытки в сфере культуры Украины из-за войны, которую развернула страна-террористка Россия, сейчас составляют примерно $7 млрд. Речь идет не только о бомбардировке, а вообще потерях доходов и т.д.

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Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в интервью "Интерфакс-Украина". "Ущерб в сфере культуры мы оцениваем сейчас примерно в $7 млрд. И это не только из-за бомбардировки, а вообще потери доходов и всего прочего. Поэтому когда мы говорим о восстановлении, то всегда обращаем внимание на то, что восстановление также должно происходить в сфере культуры", – сказал он.

Ткаченко добавил, что, по крайней мере, в последние 6 месяцев понимание весомости культуры в Украине повысилось. "Понимание того, что культура, возможно, третья после Минздрава и МОН, но является составной частью государственных приоритетов, присутствует", – подчеркнул глава министерства.

Ранее сообщалось, что российская агрессия против Украины нанесла ущерб экологии уже на 1,7 трлн грн. Наибольший ущерб нанесен атмосферному воздуху – на 998 млрд грн. Кроме того, серьезно пострадали почвы и водные ресурсы.

Такие данные обнародовала Госэкоинспекция Украины. Загрязнение украинских земель эксперты оценили в 688 млрд. грн., а водных ресурсов – в 56 млн. грн. Следует отметить, что эти данные, опубликованные по состоянию на конец февраля, поэтому акутальные цифры могут быть больше.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что из-за масштаба повреждений энергосетей Киевщины энергетики нуждаются в дальнейшей поддержке от международных партнеров, чтобы обеспечить надежность электроснабжения в области. Оккупанты нанесли энергосетям области ущерб на 1 млрд грн.

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