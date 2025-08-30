Угрозы для ЧМ-2026: в ООН предупредили о росте нелегальных ставок и договорняков

Во время Чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в Канаде, США и Мексике, существует риск роста нелегальных ставок и манипулирования результатами матчей. Правоохранительные органы всех трех стран уже начали обучение, чтобы эффективнее бороться с такими преступлениями, поскольку они часто связаны с организованной преступностью.

Видео дня

Об опасности предупредили в Управлении ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН, UNODC), пишет iGaming Brazil. "Наряду с экономическим ростом и празднованием... также возникнут серьезные риски, такие как манипулирование соревнованиями и незаконные ставки, часто связанные с организованной преступностью", – отметил глава программы УНП ООН по защите спорта от коррупции и преступности Ронан О’Лаоире.

УНП ООН прогнозирует значительное расширение теневого рынка ставок во время турнира – по масштабу он может превысить легальный .

. При этом ожидается, что и официальные рынки ставок также покажут резкий рост . Для примера, на ЧМ-2022 в Катаре их объем достиг примерно 35 млрд долларов.

. Для примера, на ЧМ-2022 в Катаре их объем достиг примерно 35 млрд долларов. Мексиканская федерация футбола (FMF) оценивает, что страна может получить до 3 млрд долларов США благодаря проведению 13 матчей в Мехико, Гвадалахаре и Монтеррее.

Турнир 2026 года станет первым, который примет 48 команд и в котором будет сыграно 104 матча. Команды будут распределены на 12 групп по четыре в каждой.

По две лучшие команды из каждой группы, а также восемь лучших, занявших третье место, выйдут в плей-офф из 32 команд. Этот новый формат обещает больше матчей высокого уровня и увеличивает возможности для участников.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее букмекеры дали однозначный прогноз на стартовый матч сборной Украины в отборе ЧМ-2026. Команда Сергея Реброва в стартовом матче уже 5 сентября сразится с действующими серебряными призерами мундиаля и двукратным его победителем Францией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!