Украина должна ограничить экспорт металлолома, это вопрос нацбезопасности, – Забловский

Вопрос сохранения металлургической отрасли сейчас стратегически важен, ведь после победы страна потребует много металла для восстановления уничтоженной инфраструктуры. Поэтому следует ограничить экспорт сырья. Об этом заявил Руководитель Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Андрей Забловский, комментируя рекордные объемы вывезенного из Украины металлолома.

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"Вопрос выживания металлургической и смежных отраслей сейчас один из ключевых, потому что мы строим огромные планы по обновлению и восстановлению инфраструктуры. И понимаем, что нам нужно будет очень много металла. И желательно, чтобы это был украинский металл. Если мы, не дай Бог, потеряем свою металлургическую отрасль, нам придется зависеть еще и от импорта металла из-за рубежа. Поэтому это вопрос, имеющий стратегический национальный вес, вопрос национальной безопасности", - подчеркнул Забловский.

Он убежден: сохранение металлургической и смежных отраслей – это не только вопрос сохранения экономического потенциала, но и очень важный фактор возможности быстрого удовлетворения спроса на металл в условиях огромных инфраструктурных проектов. Именно поэтому необходимо принимать меры по ограничению экспорта металлолома.

"Такие меры (ограничения экспорта – Ред.) принимают и другие страны, которые защищают свои интересы с точки зрения национального экономического прагматизма. Украина также имеет возможности, особенно в условиях войны, идти на экстраординарные шаги по защите своих национальных интересов. Мы должны не просто сохранить экономический потенциал, но и приумножить его. У Украины есть рычаги для того, чтобы сбалансировать интересы всех субъектов и участников рынка и сохранить металлургическую отрасль", - резюмировал Забловский.

Как известно, по результатам первого квартала 2023 года, объемы экспорта металлолома в ЕС составили более 40 тыс. тонн, то есть почти равны показателю экспорта металлолома за весь прошлый год. Если темпы роста этого показателя останутся на нынешнем уровне, в конце года можем увидеть цифру в 300 – 400 тыс. тонн экспорта, что неприемлемо – заготовка металлолома в год составляет около 1 млн тонн, а металлургическая отрасль для работы требует как раз 1 млн тонн.

Напомним, ранее стало известно, что игроки на сером рынке металлолома наладили и запустили в полную мощность каналы сбыта в Евросоюз. Теневая схема работает под прикрытием таможенников в западных регионах Украины, и страна уже потеряла на экспортном мгновении по меньшей мере 350 млн. грн. Схемой заинтересовались ДБР: там объявили о начале расследования. Однако на существовании схем это никак не сказалось, только взятки таможенникам выросли почти вдвое.