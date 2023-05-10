Украина должна прекратить экспорт опасного военного лома, - Колесникова

Экспорт военного лома опасен, поэтому его необходимо запретить, пока не будут прописаны механизмы контроля. Ведь сейчас у государства нет таких механизмов, в то время как металлолом массово вывозится из Украины. Об этом заявила глава отраслевого совета Федерации металлургов Украины Елена Колесникова.

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"Вопросы, что делать с военным металлоломом, до сих пор не решены. Его так же вывозят – несмотря на то, что непонятно, безопасен ли он, или опасен, каким образом с ним вообще работать. Эти все вопросы власти пока не решают. Есть много рисков". Но одного общего видения, что с этим делать – нет", – отметила Колесникова.

Она подчеркнула: сейчас предприятия металлургической отрасли также продолжают страдать от дефицита металлолома, и они ждут от власти помощи в решении этого вопроса – например, запрета на экспорт этого сырья.

"Нет никаких реальных движений со стороны государства относительно того, чтобы помочь нам как бизнесу удержаться на плаву. Мы об этом говорим на каждой встрече, объясняем. Но сегодня так же почему ничего не делается по этому поводу. Конечно, мы понимаем, что у государства сейчас куча разных других вопросов и, возможно, им, как всегда, не к нам. Но мы никогда не просили у государства денег – только помощи в решении технических вопросов", - подчеркнула Колесникова.

Ранее народный депутат Муса Магомедов заявил, что конверсионный металлолом (лом военного происхождения) потенциально опасен, ведь может содержать неразорванные снаряды и прах. Но его экспортируют из Украины, пользуясь несовершенными механизмами контроля на границе. Чтобы не подвергать опасности людей, экспорт металлолома из Украины следует временно запретить, пока не будут разработаны механизмы качественного контроля.

Как стало известно, игроки на сером рынке металлолома наладили и запустили в полную мощность каналы сбыта в Евросоюз. Теневая схема работает под прикрытием таможенников в западных регионах Украины, и из страны вывозится в том числе военный лом, который может представлять опасность для окружающих. На экспортном мгновении Украина уже потеряла по меньшей мере 350 млн. грн.