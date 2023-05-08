Украина должна закрыть экспорт металлолома и начать его переработку внутри страны, – Чаплыга

Украина должна не продавать за границу металлолом, а перерабатывать его внутри страны, чтобы зарабатывать больше. Поэтому стоит закрыть экспорт этого сырья, чтобы стимулировать переработку.

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Об этом заявил политический эксперт и общественный деятель Михаил Чаплыга.

По его словам, русские превратились в крупнейшего поставщика металлолома в Украине, и этого лома становится все больше. Поэтому ломозаготовители стали активно экспортировать его за пределы Украины. Однако этого делать не стоит, так как страна не зарабатывает на вывозе сырья.

"Я выступаю категорически против такого подхода, потому что это не стимулирует внутреннюю переработку. А нам нужно не за 3 копейки металлолом, который русские нам загнали, продать. А нужно его перерабатывать в интересах Украины. И вот тут я выступлю в интересах тех, кто говорит о том, что нам необходимо закрыть экспорт металлолома. И перейти к вопросам его переработки в Украине", - резюмировал Чаплыга.

Ранее президент ОП Укрметаллургпром Александр Каленков заявил, что Украина теряет на экспорте металлолома дважды. Во-первых, сырье с помощью серых схем вывозят в ЕС, где действует льготная таможенная ставка на экспорт в 3 евро/тонна вместо 185 евро, на чем Украина уже потеряла минимум 350 миллионов. Во-вторых, тонна металлолома, переработанная на сталь в Украине, дает в бюджет в десять раз больше денег, чем экспортная пошлина в ЕС – около 300 долларов США.

Напомним, СМИ опубликовали расследование, согласно которому игроки на сером рынке металлолома наладили и запустили на полную мощность каналы сбыта в Евросоюз. Теневая схема работает под прикрытием таможенников в западных регионах Украины, и страна уже потеряла на экспортном мгновении по меньшей мере 350 млн. грн. Схемой заинтересовались ДБР: там объявили о начале расследования. Однако на существовании схем это никак не сказалось, только взятки таможенникам выросли почти вдвое.