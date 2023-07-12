Украина готовит два механизма для восстановления морского судоходства – СМИ

Украина нуждается в полной разблокировке морских портов, и эта тема стала особенно острой за неделю до завершения действия Зерновой сделки. В настоящее время власти прорабатывают два варианта для восстановления полного морского экспорта: первый предусматривает военное сопровождение гражданских судов, второй – призыв к России от международного сообщества.

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Об этом говорится в материале Центре Транспортных Стратегий.

"Военные сейчас могут обеспечить защиту караванов гражданских судов и минную безопасность. Андрей Клименко, руководитель Мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований, говорит, что защитить гражданские суда могут партнеры, в частности Турция. Поэтому один из вариантов, по его словам, – максимально широкое привлечение к операциям с украинским экспортом и импортом судов турецких судовладельцев, по которым Россия не отважится стрелять", – пишет издание.

Второй вариант – создать две постоянные черноморские военно-морские группы по кораблям Болгарии, Румынии, Турции и Украины, указывает эксперт. Первая группа будет предусматривать патрульные или эскортные корабли для защиты свободы судоходства в секторе Босфора до Одессы. Вторая – группа противоминных кораблей и тральщиков, для борьбы с тысячами морских мин.

"Параллельно с милитарным усилением, активизируется и работа на дипломатическом фронте. В частности, Минвосстановление инициирует проведение в июле сессии Международной морской организации безопасности судоходства в Черном море. Предварительно об этом уже договорились с Данией, также были подключены украинские послы в морских государствах. Цель – коллективно инициировать такую встречу перед генеральным секретарем ИМО, чтобы публично призвать прежде всего Россию к тому, что гражданские суда не являются военными целями, судоходство должно быть свободным, и соответственно все посягательства на этот основополагающий принцип международного морского права будут рассматриваться как пиратство с соответствующими военными и дипломатическими последствиями для государства-агрессора", – пишет издание.

Как известно, ранее американский дипломат Курт Волкер призвал страны НАТО давать военный ответ в случае, если РФ будет атаковать коммерческие суда в международных водах Черного моря – ведь это акт пиратства.

В свою очередь вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков заявил, что Украина нуждается в свободном морском экспорте, и призвал международное сообщество объединиться для разблокирования украинских портов.