Похоже, это идея не наша, а от наших союзников — в первую очередь, американцев. Но как бы там ни было — в целом поддержал бы, хотя есть и определённые предостережения.

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Плюс номер раз — это действительно поможет побороть коррупцию. Хотя массовые посадки (с хорошим освещением в СМИ!), безусловно, сработали бы ещё сильнее, одно другого не отменяет. Безналичные расчёты прозрачны.

Важно только грамотно предусмотреть условия не очень долгого переходного периода, нюансы декларирования, обязательно параллельный запрет наличности в инвалюте, крипторегулирование (а заодно — терминалы P2P на рынках, разумные ограничения стоимости банковских услуг и прочие важные подробности).

В мире, кстати, уже сейчас купюры в 500 евро вызывают подозрения, а сверх 100 долларов (именно в долларах, а не в эквиваленте) и вовсе не используются. Да и вообще в странах Цивилизации удельный вес наличных расчётов стабильно снижается. (Вне Цивилизации был ещё, правда, Пол Пот, который попытался совсем отменить деньги, но речь, к счастью, не об этом, а только о замене их формы!)

Второе — такой серьёзный антикоррупционный шаг однозначно ускорит вступление Украины и в ЕС, и в НАТО.

Третье — когда расчёты карточками станут в магазинах единственно возможными (а дедушки-бабушки, как я вижу в супермаркетах, в войну это легко осваивают), уменьшатся очереди (не надо ждать, пока кто-то найдёт 10 копеек), да и вообще мы сможем сполна ощутить все безнал-удобства.

В любом случае всё это — вопрос времени. Наличность исторически обречена. Но с учётом пункта 2 (ЕС/НАТО) — тянуть не стоило бы. Так что не страшно, если, как и в военном ремесле, мы окажемся немножко впереди планеты всей. Где мощна коррупция, там мощным должно быть и противостояние. Это нормально.

Ну а не очень нормально вот что. По разным причинам "исторически сложилось" так, что теневая экономика в Украине имеет достаточно колоссальный удельный вес. В связи с каковым обстоятельством её резкое обрушение может весьма отрицательно сказаться и на экономике в целом, в частности — на оплачиваемой занятости, формирующей, между прочим, конечный платежеспособный спрос. Теоретически грозит всплеск безработицы, причём, возможно, вулканический, со всеми его последствиями — и социальными, и нарушающими фундаментальную экосбалансированность. Чтобы оценить, перевешивает ли это всё остальное, то есть ЧТО ВАЖНЕЕ, нужно знать конкретные реальные макроэкономические цифры. У меня их нет.