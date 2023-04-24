Украина могла получать 300-500 млн грн в месяц от экспорта электричества, – Плачков

Украина имела возможность получать 300-500 млн гривен в месяц по экспорту электроэнергии, что позволило бы подготовиться к следующей зиме и усилить энергетическую безопасность государства.

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Об этом говорится в блоге бывшего министра энергетики и главы Всеукраинской энергетической Ассамблеи Ивана Плачкова.

"Очень много надежд было на открытие экспорта электроэнергии, ведь по разным оценкам, Украина могла получать 300-500 млн гривен в месяц. Это значительные деньги, которые помогут нам починить оборудование и подготовиться к следующему отопительному сезону. Но результаты чуть больше недели работы экспорта показывают, что прошлогодние объемы нам пока недоступны в ближайшей перспективе", – написал он.

Плачков отметил, что в прошлом году "Укрэнерго" направила часть доходов по экспорту электричества на погашение задолженности на балансирующем рынке электроэнергии, что позволило энергокомпаниям подготовиться к зиме.

Он подчеркнул, что сейчас этот долг "Укрэнерго" составляет около 16 млрд гривен.

"Погашение этой задолженности напрямую поможет обеспечить энергетическую безопасность Украины", - подчеркнул эксминистр.

Напомним, Словакия остановила закупки украинской электроэнергии, потому что в Украине процесс проведения аукционов на распределение пересечения не приведен в соответствие со стандартами ЕС.