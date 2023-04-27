Украина может экспортировать половину газа частной добычи, – Козицкий

По окончании отопительного периода бизнес ожидал, что правительство разрешит частичный экспорт газа, рассказал журналу Forbes генеральный директор группы компаний "Западнаядрасервис" Степан Козицкий.

Видео дня

По его мнению, такое решение позволит добывающим компаниям инвестировать в мощности и нарастить добычу.

"Правительство могло бы позволить экспортировать хотя бы 50%, а остальных закачивать в хранилища. Этого хватило бы на следующую зиму", - отметил Козицкий.

из-за войны в 2022-м добыча частных компаний упала на 16%, до 4,2 млрд кубометров.

Козицкий и другие участники рынка прогнозируют падение добычи частных компаний из-за отсутствия инвестиций еще на 10% в этом году, если ситуация не изменится.

Напомним, с марта 2022 года в Украину запрещен экспорт электроэнергии.