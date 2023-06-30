Украина не сможет синхронизироваться с энергорынком Европы без адаптации прайс-кепов - 'Укрэнерго'

Чтобы объединить украинский энергорынок с европейским, нужно выровнять условия их работы.

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Об этом в ходе пресс-брифинга сообщил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Мы не сможем объединить украинский рынок с европейским, если на украинском рынке будут какие-то другие правила игры, чем на европейском, то есть адаптация прайс-кепов и не только их, наших внутренних правил к европейским - это просто неотъемлемая обьязательная часть объединения наших рынков", - сказал он.

Кудрицкий подчеркнул, что в идеале ценовое регулирование на украинском рынке должно быть таким же, как и на европейских, на соседних рынках.

Он подчеркнул, что в таком случае не будет возникать вопрос, сможет ли Украина импортировать электроэнергию или нет.

"Мы относимся к этой идее исключительно положительно, потому что это целевая модель функционирования нашего энергорынка", – отметил Кудрицкий.

Напомним, Секретариат Энергетического сообщества ЕС поддержал полную отмену Украиной ценовых ограничений на рынке электроэнергии.