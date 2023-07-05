Украина ожидает, что международные партнеры присоединятся к разблокированию морпортов – ICC Ukraine

Украинская экономика нуждается в разблокировании портов, и именно поэтому Россия последовательно препятствует свободному судоходству в Черном море. Такие действия мировое сообщество должно квалифицировать как пиратство, а соответственно, принять комплекс мер, чтобы привлечь агрессора к ответственности и обеспечить разблокирование портов.

Видео дня

Об этом заявил президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимир Щелкунов.

"У России нет никаких оснований останавливать, досматривать или препятствовать движению судов. Блокирование украинских портов и угроза судоходству имеют все признаки морского пиратства. ІСС системно противодействует этим проявлениям по всему миру уже не один год. Но в таких масштабах с проблемой мир столкнулся впервые", – заметил Щелкунов.

Он акцентировал, что предпосылкой развития экономики любой страны есть ее способность торговать без запретов и ограничений. И именно поэтому Россия блокирует морское судоходство, которое для Украины было самым эффективным экспортным маршрутом.

"Чтобы страна развивалась, она должна продавать на экспорт больше, чем импортировать. Основные наши экспортные направления – зерно, металлорудная продукция и химия, и железнодорожные пункты пропуска априори не могут удовлетворить спрос этих отраслей на экспорт. Отсутствие логистики приводит к сокращению производства, сокращению поступлений в бюджет, остановке предприятий и увольнению работников. К сожалению, агрессор это тоже знает. Отсюда и причина блокирования украинской морской логистики. Но, сняв блокаду, Украина сможет значительно улучшить свою экономическую ситуацию", – отметил Щелкунов.

Главным аргументом в разблокировании портов, безусловно, являются успехи Украины на фронте, подчеркнул он. В то же время существует большое количество дополнительных механизмов, которые могут задействовать наши партнеры, – в частности, обеспечить безопасность судоходства, а также создать пул компаний для страхования военных рисков.

"То есть вторым направлением работы власти должны быть активные усилия на дипломатическом фронте. И все эти направления работы должны быть задействованы в комплексе: успехи украинских Вооруженных сил, гарантии безопасности партнеров, совместные работы по разминированию акватории и страховая поддержка", – резюмировал Щелкунов.

Как известно, ранее американский дипломат Курт Волкер призвал страны НАТО давать военный ответ в случае, если РФ будет атаковать коммерческие суда в международных водах Черного моря, ведь это акт пиратства.

В свою очередь, вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков заявил, что Украина нуждается в свободном морском экспорте, и призвал международное сообщество объединиться для разблокирования украинских портов.