Украина полностью обеспечила потребности тепловой генерации углем отечественной добычи – Минэнерго

Украина прошла отопительный сезон без закупки импортного угля, полностью обеспечив потребности тепловой генерации углем отечественной добычи.

Видео дня

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, к началу сентября прошлого года на складах украинских ТЭС и ТЭЦ было накоплено более 2 млн тонн угля, но определенный запас использовали для частичного замещения мощности оккупированной Запорожской АЭС, которая в сентябре перестала генерировать электроэнергию.

"К началу отопительного сезона запасы угля на складах составляли 1,5 млн тонн, что позволило нам рассчитывать на достаточно спокойное прохождение ОЗП", - рассказал глава Минэнерго.

Галущенко сообщил, что на конец отопительного сезона запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ составляли 1,2 млн тонн, а по состоянию на сегодняшний день они увеличились уже до 1,5 млн тонн: "То есть мы вышли на накопление угля уже для подготовки к следующему сезону".

Недавно генеральный директор государственной компании "Центрэнерго" Владимир Егоров рассказывал, что добыча угля на государственных шахтах за 2020-2022 годы упала более чем вдвое и сейчас составляет около 2 млн. тонн в год.

Также в ДТЭК сообщали, что за последние 5,5 месяцев ввели в работу 14 новых рядов, необходимых для нужд украинских ТЭС в угле. Также в компании отгрузили 181 тыс. тонн угля для нужд государственной тепловой генерации.