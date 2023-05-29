Украина разработала механизм страхования для кораблей в своих территориальных водах

Кабинет министров утвердил Порядок предоставления гарантий компенсации ущерба, причиненного в результате вооруженной агрессии РФ против Украины и военных действий на территории Украины, фрахтователям, операторам и/или владельцам морских судов и судов внутреннего плавания, ходящих под флагом Украины и под флагами иностранных государств. Об этом сообщил представитель правительства в ВРУ Тарас Мельничук, передает ЦТС.

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У них будет возможность получить компенсацию в случае причинения вреда во время пребывания таких судов в территориальных водах Украины, когда они направляются в открытые морские порты Украины или из них.

"Порядком установлен механизм предоставления гарантий компенсации вреда, причиненного в результате вооруженной агрессии РФ против Украины и военных действий на территории Украины, фрахтователям, операторам и/или владельцам морских судов и судов внутреннего плавания, ходящих под флагом Украины и под флагами иностранных государств (кроме судов, владельцами или судовладельцами которых являются граждане РФ и РБ, юридические лица, зарегистрированные на территории РФ и РБ, юридические лица, зарегистрированные на территории Украины, участниками (акционерами, членами) или конечными бенефициарами которых являются граждане РФ и РБ, или юридические лица, зарегистрированные на территории Украины, участниками (акционерами, членами) или конечными бенефициарами которых являются РФ и РБ, физические и юридические лица, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в соответствии с ЗУ "О санкциях"), в случае причинения вреда во время пребывания таких судов в территориальных водах Украины, когда такие суда для осуществления грузовых перевозок направляются в/из открытых морских портов Украины", - говорится в сообщении.

Ранее президент Центра политического анализа Владимир Головко заявил, что Украина должна максимизировать усилия по открытию портов, а также подготовить план Б – в случае, если зерновое соглашение будет остановлено. И здесь власти нужно одновременно действовать в двух направлениях – дипломатическом и страховом: привлечь к проблеме международное сообщество и разработать механизмы страхования судов.

Как известно, заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков говорил, что зерновое соглашение – лишь временное решение проблемы, а Украина нуждается в полном разблокировании портов. Это решение поможет снизить мировые цены на зерно и продукцию горно-металлургического комплекса, поэтому Украина призывает всех партнеров и международные организации присоединиться к обеспечению свободного судоходства в Черном море.