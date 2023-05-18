Украина стремится к полной разблокировке морпортов, этой цели можно достичь, – Вовк

Украина неоднократно отмечала, что зерновая инициатива является лишь частичным решением проблемы блокирования экспорта. Стратегическая цель – полное восстановление морского судоходства, и она может быть достигнута. В этом убежден директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк.

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"Нам нужно искать вариант полной разблокировки экспорта, и именно об этом неоднократно заявляли украинские власти. В совместном заявлении министра Кубракова и министра Кулебы речь идет не столько о зерновом коридоре, сколько о снятии барьеров для гражданского судоходства в целом. То есть, по факту речь идет о разблокировании украинского экспорта. Это - стратегическая цель, она сейчас должна относиться и должна быть достижима", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что для разблокирования портов важен вопрос страхования, и Украина уже заявила о том, что она будет страховать риски судовладельцев: сейчас соответствующий приказ Министерства инфраструктуры находится на стадии общественного обсуждения. Однако важна также поддержка международного сообщества.

"Также важно увеличение военного присутствия для обеспечения безопасности судоходства. Последнее заявление министерства национальной обороны Турции о возобновлении работы зернового коридора свидетельствует, что судоходство больше военный вопрос, чем вопрос дипломатии", - подчеркнул Вовк.

Также для разблокирования портов необходимо усилить дипломатическое и санкционное давление на Россию, а также создать зеркальные условия для украинского и российского экспорта как минимум, акцентировал эксперт.

"Россияне (имеются в виду корабли – Ред.) должны в этой ситуации подвергаться гораздо более жесткому контролю, чем украинцы, поскольку поставки военных товаров и товаров двойного назначения – это очень возможный сценарий. Очевидно, он и реализуется. И я думаю,должны быть введены полные инспекции для судов, идущих как в порты, так и из портов России. Для того, чтобы, с одной стороны, были равные условия – ведь если проверяют украинские суда, то почему российские не проверяют? С другой стороны это позволит контролировать трафик и не допускать поставки товаров военного или околовоенного назначения. То есть это фактор номер два", - подчеркнул Вовк.

В то же время он отметил: для этого Украина должна активно работать с международными организациями по страхованию и другим вопросам, а также заручиться поддержкой Турции, поскольку она является главным гарантом безопасности и главным игроком в черноморском регионе.

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" обратились в Организацию объединенных наций (ООН) и Турцию с призывом обеспечить свободное судоходство в Черноморском регионе. В случае, если РФ не согласится, ее корабли должны подвергаться таким же проверкам, как и украинские – они могут перевозить военные грузы.