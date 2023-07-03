Украина заняла второе место по уровню цен на спотовом рынке тока в ЕС, – Герус

В воскресенье, 2 июля 2023 года в Украине на спотовом рынке электроэнергии была зафиксирована вторая самая высокая цена в Европе. Об этом в своем Телеграмм-канале написал Андрей Герус, глава комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Верховной Рады Украины.

Видео дня

"Лобисты энергетических монополий могут радоваться. Хотя нет, еще требуют полной отмены прайс-кепов на ярко выраженном монопольном рынке, чтобы цена стала самой высокой в Европе. Есть куда стремиться!", - отметил он.

Глава комитета привел также данные, из которых следует, что самая дорогая электроэнергия 2 июля была в Италии (4460 грн./МВт-ч), Украине (2931 грн./МВт-ч) и Греции (2871 грн./МВт-ч), самая дешевая – в Нидерландах (минус 3561 грн./МВт-ч), Германии (минус 2155 грн./МВт-ч) и Словении (минус 1798 грн./МВт-ч).

Напомним, что на прошлой неделе Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и компослуг (НКРЭКУ), повысила максимальные предельные цены на 50-80% в зависимости от часов потребления, в частности, на рынке "на сутки вперед" (РДН), внутрисуточном рынке (ВДР) ) и балансирующем рынке.

То есть, начиная с 1 июля 2023 года, сутки будут разделены на три ценовых зоны, в которых максимальные тарифы повышены с 23:00 до 7:00 – на 50%, с 2 000 до 3 000 грн/МВт-час; с 7:00 до 19:00 – на 40%, с 4 000 до 5 600 грн/МВт-час; с 19:00 до 23:00 – на 80%, с 4 000 до 7 200 грн/МВт-час. При этом минимальные предельные цены на РДН и ВДР не изменились и сохранились на уровне 10 грн./МВт-час.

В то же время, предприятия ГМК Украины призвали НКРЭКУ не увеличивать предельные цены, поскольку это приведет к дополнительному росту их затрат и, соответственно, остановке заводов из-за нерентабельности производства. В частности, о такой вероятности сообщили Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, а также Марганецкий горно-обогатительный комбинат.

Это решение было принято практически одномоментно с подрывом дамбы на Каховской ГЭС. По оценкам Минэкономики Украины, сумма прямого ущерба, то есть потери жилищно-коммунального сектора, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, экологии и промышленности, составляет по меньшей мере $2 млрд. Из-за нехватки водоснабжения практически остановил работу самый мощный металлургический комбинат в Украине "АрселорМиттал Кривой Рог".