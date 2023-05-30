Украине хватит собственного газа для нового отопительного сезона без импорта, – глава 'Нафтогаза'

Газа украинской добычи вполне достаточно, чтобы пройти следующий отопительный сезон без импорта, заявил в интервью глава НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышев.

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"В 2023-м планируем добыть 13,5 млрд куб. м газа. Также есть определенные ожидания от частных добытчиков. В этом году украинского газа будет достаточно, чтобы пройти отопительный сезон 2023-2024 без импорта", - сказал он.

По словам главы НАК, сейчас компания имеет в подземных хранилищах газа (ПХГ) 9,5 млрд кубометров газа, а в рамках подготовки к следующему отопительному сезону компания планирует увеличить добычу газа. Также "Нефтегаз" покупает газ у частных газодобытчиков.

"Системно и прозрачно покупаем газ украинских частных добывающих компаний на Украинской энергетической бирже. Этим побуждаем компании тоже добывать больше газа", - отметил Чернышев.

Глава "Нефтегаза" уточнил, что во время первых закупок НАК приобрел у частных компаний около 30 млн куб. м газа.

"О закупке топлива у частников много говорили и раньше, но мало кто делал это. А мы уже покупаем газ. И эти объемы растут каждый день", - подчеркнул Чернышев.

Напомним, в Ассоциации газодобывающих компаний Украины (АГКУ) отмечали, что частичное возобновление экспорта газа и выкуп отечественного ресурса будет стимулировать развитие сектора газодобычи и позволит успешно подготовиться к отопительному сезону.