Украине придется быстрее развивать распределенную зеленую энергетику после уничтожения Каховской ГЭС – Ассоциация

Энергетический террор России по уничтожению Каховской ГЭС демонстрирует потребность для Украины как можно быстрее развивать распределенную возобновляемую энергетику, чтобы энергосистема страны была менее уязвима для обстрелов и диверсионных атак.

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Об этом сообщили в Украинской ветроэнергетической ассоциации.

"Этот варварский акт терроризма еще раз доказывает необходимость перехода Украины в децентрализованную энергетическую систему. Существование крупных централизованных электрогенерирующих объектов ослабляет энергонезависимость Украины и делает нашу энергетическую систему уязвимой к враждебным атакам", – заявили в ассоциации.

Кроме того, подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для работы Запорожской АЭС, крупнейшей атомной станции в Европе, которая сейчас находится под оккупацией. Это объясняется тем, что вода из Каховского водохранилища необходима для охлаждения конденсаторов турбин и систем безопасности на Запорожской АЭС.

"К счастью, наводнение не задело ветротурбины, которые находятся на временно оккупированных территориях Херсонской области", – подчеркнули в УВЭА.

Как сообщалось, по мнению компании Notus Energy в Украине, ветровые электростанции даже в условиях войны в Украине можно строить быстро и поэтому государство должно продлить действие уже выданных технических условий для таких проектов на 3 года, чтобы предотвратить потери времени на то, чтобы усиливать энергетическую безопасность.