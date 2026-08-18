Украинец сорвал миллионный джекпот в лотерее: стало известно, где был куплен счастливый билет

В Кривом Роге 16 августа во время 1397-го тиража государственной лотереи выиграли миллион гривен. Победитель пока не обратился к оператору, поэтому его имя и личные обстоятельства остаются неизвестными. В то же время уже известно, где именно был приобретен счастливый билет

Миллионный приз принес билет №0017776. Его владелец приобрел за 30 грн в центре обслуживания игроков на проспекте Университетском, 38-3 в Кривом Роге. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.".

Этот выигрыш стал третьим джекпотом размером 1 млн грн, сорванным в "Лото-Забава" в 2026 году. Всего, по данным оператора, победитель из Кривого Рога стал 439-м миллионером за всю историю лотереи.

Пока неизвестно, кто именно приобрел счастливый билет и когда победитель обратится за оформлением приза. Также нет информации о том, знает ли он уже о своем выигрыше.

Предыдущий миллионный приз в "Лото-Забава" достался 62-летнему жителю Тального Черкасской области. Мужчина, которого называют господином Василием, решил не раскрывать свою личность. Он рассказывал, что участвует в лотерее еще с первого тиража и много лет был уверен, что однажды выиграет.

При этом свой миллион мужчина чуть не пропустил. Проверяя билет, он не заметил одно из выигрышных чисел и сначала считал, что имеет право лишь на меньший приз. О выигрыше в 1 млн грн он узнал уже в пункте продаж, когда пришел оформить полученный результат.

В 1397-м тираже также определился победитель гарантированного приза "Большой игры" – 190 тыс. грн. Счастливый билет №0010058 стоимостью 25 грн приобрели в Кременце Тернопольской области. Он был продан в киоске на ул. Шевченко, 1а.

Имя второго победителя также пока не разглашается. Таким образом, по итогам одного тиража два значительных приза пока остаются без публично названных победителей.

Владельцам выигрышных билетов оператор рекомендует обратиться на горячую линию для получения консультации по оформлению призов. По информации "М.С.Л.", победители должны подтвердить право на получение выигрыша и пройти необходимые процедуры его оформления.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее 72-летний житель Кропивницкого выиграл 190 тыс. грн в государственной лотерее. Выигрышный билет мужчина приобрел случайно – он ошибся в собственном расчете и взял на один больше, чем планировал.

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