Украинец в четвертый раз сорвал джекпот и мечтает поехать на могилу Пеле: в чем секрет его побед

68-летний одессит уже в четвертый раз стал обладателем джекпота в спортивной лотерее. По словам счастливчика, если он выиграет и пятый джекпот, то обязательно поедет в Бразилию и возложит цветы на могилу Пеле.

После очередного выигрыша в размере 150 тыс. грн мужчина рассказал организатору лотереи, что помогает ему правильно прогнозировать результаты матчей и почему он внимательно следит и за хоккеем, и за футболом.

По словам везунчика, еще до начала выигрышного для него 274-го тиража он обратил особое внимание на то, что в программу включили сразу четыре матча чемпионата мира по хоккею. "Как только я увидел этот тираж, сразу понял, что в нем будет сорван джекпот. В четырех хоккейных парах я видел четыре "единицы", поэтому был уверен, что могу быть среди победителей", – рассказал он.

Именно поэтому мужчина решил увеличить сумму ставки. В то же время, признается, без удачи не обошлось – один из матчей чемпионата Казахстана чуть не испортил его прогноз, но решение перестраховаться помогло остаться среди победителей.

По словам одессита, его увлечение хоккеем длится уже много лет. В свое время он работал в Чехии, а сейчас там живет его сын. Во время поездок мужчина регулярно посещает хоккейные матчи и даже раньше обращался к организаторам лотереи с предложением чаще включать хоккей в программы тиражей.

Несмотря на то что это уже четвертый джекпот в его жизни, мужчина говорит, что больших побед могло быть еще больше. За годы участия в спортивных прогнозах он неоднократно останавливался в шаге от главного приза из-за всего одной ошибки. Припоминает даже серию из 15 тиражей подряд, когда каждый раз правильно прогнозировал по девять результатов.

Победитель рассказывает, что главного универсального секрета не существует. по его мнению, нужно хорошо знать спорт, анализировать форму команд, но в то же время быть готовым к неожиданностям и не бояться делать прогнозы, которые противоречат общему мнению.

Отдельное место в его жизни занимает футбол. Мужчина признается, что болеет за сборную Бразилии еще с 1966 года, когда впервые увидел игру Пеле. Именно легендарного бразильца он до сих пор считает лучшим футболистом в истории.

После одного из предыдущих крупных выигрышей мужчина уже исполнил давнюю мечту – вместе с внуком посетил матч сборной Украины на стадионе "Стад де Франс" в Париже. Теперь у него есть новая цель.

"Если я выиграю пятый джекпот, обязательно поеду в Бразилию, чтобы возложить цветы на могилу Пеле. Также хочу побывать в музее Пеле в Сантосе и на стадионе "Маракана", – рассказал победитель. По словам мужчины, он почти не сомневается, что у него еще будет шанс осуществить эту мечту.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинец, который почти 29 лет неизменно играл одними и теми же комбинациями в лотерее, выиграл 142 107 гривен, отгадав пять из шести номеров. Вместе с женой он называет лотерею "налогом на мечту" и убежден, что главное – играть ответственно, не тратить лишнего и не терять веру в удачу.

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