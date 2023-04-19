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Украинские молочники призвали правительство запретить импорт молочной продукции из Польши

Мария Шевчук
Экономика
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Украинские молочники призвали правительство запретить импорт молочной продукции из Польши

Союз молочных предприятий Украины требует от правительства запретить импорт молочной продукции из Польши, оставив лишь разрешение на транзит в Молдову. СМПУ предлагает ввести эти меры на период действия запрета на ввоз украинских молокопродуктов в Польшу.

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Об этом говорится в заявлении СМПУ,  пишет издание "Телеграф".

СМПУ заявила о разочаровании результатами межправительственных украинско-польских переговоров 21 апреля, поскольку они не изменяют ситуацию с запретом молочного экспорта.

"Мы считаем, что данная ситуация должна показать, как Украина может отстаивать свои интересы, отметил исполнительный директор СМПУ Арсен Дидур. — Имея положительное сальдо в торговле молочными продуктами с Украиной, Польша пошла на такой шаг, не обращая внимания на позицию Брюсселя, защищая своего фермера. Мы должны брать с них в этом пример как для защиты своей, так и для самоуважения. А так мы радуемся, что нам еще оставили транзит, который они запретить и не могли. Мы можем им также оставить транзит на Молдову. И это честно будет в наших двусторонних отношениях. В этом вопросе нас поддерживает и Европейская молочная ассоциация (EDA) со штаб-квартирой в Брюсселе, и с пониманием относятся польские коллеги. Потому что это честно".

СМПУ в своем заявлении напомнил, что решение об ограничении торговли может принимать только Еврокомиссия.

Правительство Польши с целью защиты внутреннего рынка ввело запрет на поставки украинской агропродукции на период с 15 апреля по 30 июня.