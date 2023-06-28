Украинский бизнес в День Конституции опубликовал манифест в защиту 42-й статьи

2 украинских компании в день Конституции обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом защитить 42 статью Основного закона. Предприниматели требуют остановить накрывшую Украину волну коррупции и рейдерских атак.

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Об этом сообщается на сайте ФРУ.

"Беспредел оборотней в погонах и судейских мантиях перешел все границы. Идет война, поэтому с их стороны это больше чем преступления. Координированные коррупционерами рейдерские атаки подрывают обороноспособность государства, поскольку ВСУ финансируется по налогам предприятий. Это вопрос национальной безопасности. Незаконное давление на владельцев предприятий со стороны коррупционеров уже повлекло вторую волну эмиграции промышленного бизнеса за границу. Это потеря рабочих мест навсегда.", - говорится в манифесте.

Подписанты манифеста готовы предоставить конкретные фамилии координаторов и исполнителей, оказывающих давление на бизнес. Как один из шагов по решению проблемы, подписанты манифеста объявили о намерении сформировать публичный реестр рейдеров, включающий "зашкварных" силовиков и судей.

Кроме того, бизнес обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с инициативой на время военного положения законодательно запретить использование государственных силовых структур в корпоративных спорах, не касающихся национальной безопасности. Также предлагается запретить обыски и другие формы "маски-шоу", если предприятие готово добровольно предоставить любые документы, необходимые следователям. .

42 статья Конституции провозглашает: "Каждый имеет право на предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом. Предпринимательская деятельность депутатов, должностных и должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления ограничивается законом. Государство обеспечивает защиту конкуренции в предпринимательской деятельности.

Манифест подписали:

Аверьянов Олег, ООО ПК "Пожмашина"

Олейник Дмитрий, ЧАО "Костопольский завод стеклоизделий"

Сергей Позняк, Ассоциация предпринимателей ветеранов АТО

Мазепа Игорь, Сонcord Сapital

Боярин Олег, ЧАО Еврокар

Варагаш Ирина, ТМ Малышка

Грибов Яков, ООО "ЛВН ЛИМИТЕД" - Немиров

Даниляк Василий, Сеть АЗС ОККО

Жебровская Филя, АО "Фармак"

Острогруд Андрей, ООО "Киеврезина"

Соколовский Александр, ООО Текстиль-Контакт

Шкиль Максим, "Группа компаний "Автострада"

Шеветовский Валентин, ЧАО Харьковский плиточный завод

Телющенко Иван, ООО "КЕРАМЕЙЯ"

Тинный Игорь, Инвестор

Аверченко Владислав, ЧАО "Концерн Хлебпром"

Кузьменко Тамила, ООО "Атем групп"

Дорофеев Андрей, ООО "УКРАВТОНОМГАЗ"

Мерецкий Илья, ТМ "Рута"

Дудченко Юрий, ООО "Киевхлеб"

Кириллов Юрий, ООО "Пеллет-Инвест"

Войтенко Сергей, ПТК ООО "АГРОМАТ"

Слободян Александр, ЧАО "Оболонь"

Лило Василий, ТМ Viknareff

Калашников Олег, Медицинская сеть Добробут

Сипко Сергей, Группа компаний Agrofusion

Иванчик Виктор, ООО "Фирма Астарта - Киев"

Дорош Александр, АО "Черкасский автобус"

Шуфани Дани, ООО "Вариант агрострой"

Пилипюк Петр, ООО "МОДЕРН-ЭКСПО"

Рыбчук Виктор, Клиника "ОЩЕРГ"

Давиденко Алексей, Сеть "Медтехника"

Гавриленко Петр, ООО "Богуславская сельхозтехника"

Скибинский Эрнест, ООО "ПОП "БЕСТ-ОРТО"

Мага Петр, Театр "Личности"

Черванюк Олег, ООО "РОВЕНСКИЙ ЛЬНОКОМБИНАТ"

Журавель Константин, ООО "АБ "ЦЕНТР"

Комаров Андрей, ООО "ВАРЗ"

Погребной Сергей, сервис "Фортеця"

Евгений Уткин, Инвестор

Манаконов Анатолий, МФ "Киевский стандарт"

Митрохин Олег, ООО "МИК"